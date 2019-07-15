Atatürk Havalimanı'na nasıl gidilir? Atatürk Havalimanı nerede?

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 3. yıldönümü kutlama etkinlikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 sene önce darbe girişimi sırasında halkın kendini karşıladığı yerde onlara hitap edecek. Vatandaşlar ise bu etkinliğe katılmak için Atatürk Havalimanına nasıl giderim araştırmaya başladı. Peki Atatürk Havalimanı nerede, nasıl gidilir?

ATATÜRK HAVALİMANI NEREDE?

ATATÜRK HAVALİMANINA NASIL GİDİLİR?

Bugün İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olması nedeniyle toplu taşıma kullanmanız hem ekonomik olur hem de zaman kazandırır. Trafikten uzak bir şekilde metro, metrobüs ve Marmaray ile Atatürk Havalimanına gidebilirsiniz.

Atatürk Havalimanı'na metro, Marmaray ve metrobüs ile çeşitli şekilde gidebilirsiniz.

Metro ile gitmek istiyorsanız Anadolu Yakası veya Avrupa Yakası için farketmez, Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosuna binmeniz gerekir. Metro sizi havalimanı içine kadar bırakacaktır.

Yenikapı size ters kalıyorsa metrobüsle bu metroya Ataköy - Şirinevler veya Yenibosna durağında aktarma yapabilirsiniz.

Marmaray ile Yenikapı'ya kadar gidip yine Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu binerek ulaşabilirsiniz.

Kadıköy-Kartal metro hattını kullanıp Ayrılık Çeşmesi durağında inerek Marmaray hattına geçiş yapabilir, Marmaray'dan Yenikapı'da inerek Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu ile Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.

Otobüs ile gitmek isteyenler; TH-1 Taksim Atatürk Havalimanı ya da YH-1 Yenikapı İDO - Atatürk Havalimanı hattını kullanabilir.