Atatürk Havalimanı kule çalışanları o gece yaşananları anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atatürk Havalimanı kule çalışanları o gece yaşananları anlattı

Atatürk Havalimanı kule çalışanları o gece yaşananları anlattı 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının iniş yaptığı Atatürk Havalimanı'nda görev yapan kule çalışanları o gece yaşananları anlattı.

15.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:08

Atatürk Havalimanı kule çalışanları o gece yaşananları anlattı

İSTANBUL - 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının iniş yaptığı Atatürk Havalimanı'nda görev yapan kule çalışanları o gece yaşananları anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Darbe girişiminin yaşandığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının iniş yaptığı Atatürk Havalimanı, darbe girişiminde direnişin simge noktalarından biri haline geldi. O karanlık gecede yaşananları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının güvenli bir şekilde piste inmesini sağlayan kule görevlileri anlattı.

"Durumu amirlerime bildirdim"

15 Temmuz darbe girişimi gününde yaşananları anlatan Kule Şefi Enver Yavuz, "O gece başlangıçta her şey normaldi. Saat 23.30 gibi iki polis eşliğinde 6-7 kadar asker geldi. Başlarında bulunan Albay, ülkenin huzur ve selameti için ordunun göreve el koyduğunu bildirdi ve bize 'sizin göreviniz artık bitti' dedi. Tabii durumu amirlerime telefonla bildirdim. Sonra Cumhurbaşkanımızın televizyon kanalından yaptığı çağrıyı izleyen halkımız Atatürk Havalimanı'nda giriş kapısındaki tankların olduğu bölgede toplanmaya başladı. Bir kısım halk, iç hatlardan geçerek şu arkamda görmüş olduğunuz eski kuleye doğru yönlendi. O sırada aralarından geçen iki askeri araçtan ateş açıldı ve maalesef iki şehidimiz oldu" dedi.

"Uçak emniyetli bir şekilde iniş yaptı"

Gece saat 01.00'de özel hareket polislerinin kulenin giriş kapısına geldiğini belirten Yavuz, "Askerlerle pazarlık etmeye başladılar. Sıkı, sert bir şekilde onları silah bırakmaya ikna etmeye çalışıyorlardı. 02.10'a kadar bu tartışmalar sürdü ve sonunda özel harekatçılar askerlerin elindeki silahları alarak, kuleyi emniyete almışlardı. O sırada yaklaşma kontrolden Cumhurbaşkanımızın uçağının geleceği bilgisini aldık. Tabii halkın bir kısmı apronda olduğu için ve daha tam güvenli olmadığı için uçak bir miktar bekledi havada fakat daha sonrasında 3-5 sol diye tabir ettiğimiz piste inişini yaptı" ifadelerini kullandı.

"Helikopter kulenin etrafında dönmeye başladı"

Darbeci askerleri gece boyu tacizlerinin devam ettiğini anlatan Yavuz, "Olay kontrol altına alındıktan sonra daha zor anlar yaşadık çünkü sabah 06.00 civarında askeri meydandan, harp okulundan kalkan helikopterlerden biri pist başında beklerken, diğeri doğrudan kule üzerine geldi. Silahlı bir helikopter, hani filmlerde gördüğümüz gibi yan uçuşla, silahını göstererek kulenin etrafında dönmeye başladı. Daha sonrasında Cumhurbaşkanımız o sırada Devlet Konukevi'nde konuşma yapıyordu, Devlet Konukevi üzerine devam etti. Bir müddet orada da tacizlerini sürdürdükten sonra uzaklaştı. Tabii ben bu sırada frekanstan bölgeyi terk etmesi için sürekli çağrıda bulundum. Fakat herhangi bir cevap alınamadı. Benim için en zor kısım o kısımdı. Askerler ilk geldiğinde, kuleye çıktığında polisle birlikte geliyorlar. Düşünemiyorsunuz böyle bir olayı. Bu çağda böyle bir girişime ihtimal dahi veremiyorsunuz fakat gözünüzün önünde cereyan ediyor. Yani yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Çok çelişkili duygular içinde görevimizi yapmaya çalıştık elimizden geldiğince" dedi.

"Tedirginlikler yaşandığını söyledim"

Kontrolör Özer Özermen ise, "Benim o gece olaya dahil oluşum Ankara'daki meslektaşlarımızdan aldığımız bir telefonla başladı. Cumhurbaşkanımızın uçağının şu an İGA üzerinde beklediğini, ya Sabiha Gökçen ya da Atatürk Havalimanı'na gelmek istediğini ama meydandaki bilgileri istediklerini söylediler. Kule şefimiz Enver bey ve müdürlerimiz doğrultusunda gerekli bilgileri aldık, koordinasyonlar yapıldı. Ben durumun karışık olduğunu, burada sivil, asker, özel harekat herkesin bulunduğunu, kontrol altına alınmış gibi görünse de hala tedirginlikler yaşandığını söyledim" diye konuştu.

"Aklımıza tek gelen uçağa emniyetli bir şekilde hizmet verebilmekti"

Pilot ile konuşmayı yaptığını söyleyen Özermen, "Kendisine gerekli bilgileri verdim. O sırada Atatürk Havalimanı üzerinde de en az 5-6 tane askeri uçak takip ettiğimi söyledim. Herhangi bir temasımız olmadığını, bu uçakların tanımı olmadığını söyledim. Kendisine niyetini sordum yine de yaklaşmak istiyor musunuz diye. Kendisi 'evet Atatürk Havalimanı'na yaklaşmak istiyoruz' dedi. 'Bize bütün bilgileri verirseniz memnun oluruz' dedi. Tabii biz işimiz gereği standart bir protokol izlemeye çalışsak da bu çok olağandışı bir durum olduğu için tek aklımıza gelen emniyetli bir şekilde bu uçağa hizmet verebilmekti" açıklamalarında bulundu.

"Sanki bomba atılmış gibi hissediyorduk"

Konuşmalarının devamında Özermen, "Hava sahasında başka uçaklar yoktu sivil olarak. Sadece tanımlı olmayan askeri uçaklar takip ediyorduk. Kendisine diğer uçakları takip ederek yaklaşma talimatı verdim. Tabii o sırada bizim diğer arkadaşlarımız konuşmuyordu frekanstan ama koordinelerimiz sürüyordu ne yapmamız gerektiği doğrultusunda. O doğrultuda ilerliyorduk zaten. Gerekli bilgileri verdik. Çok şükür kazasız belasız bir şekilde inişini yaptı. Bu sırada askeri uçaklar havalimanı üzerinde sürekli suni patlamalar yapıyorlardı. Ses hızının üzerine çıkarak sanki bomba atılmış gibi hissediyorduk biz. Bir anda panik korku her şey üst üsteydi ama bunu pilota yansıtmamaya çalışıyorduk. Gerekli bilgileri de vermek zorundaydık. Yani her şeyi düşünüyorduk ama bir yandan da hiçbir şeyi düşünmüyorduk diyebilirim çünkü sakin olmak ve aktarmak zorundaydık. Sonuç olarak yaklaşma ve iniş talimatını verdik, kuleye devrini sağladık" dedi.

Atatürk Havalimanı kule çalışanları o gece yaşananları anlattı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi Güncel
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı Dünya
3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha Politika
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi Dünya
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Türkiye'nin sosyal medya düzenlemesi için örnek aldığı Almanya modelinin ayrıntıları
Türkiye'nin sosyal medya düzenlemesi için örnek aldığı Almanya modelinin ayrıntıları
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hüseyin Filiz Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Çağla Şıkel Demet Akalın Serdar Ortaç Tuvana Türkay
Spor Adem Büyük Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Ayasofya Survivor 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Atatürk Havalimanı kule çalışanları o gece yaşananları anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 17:09:42. #1.14#
title