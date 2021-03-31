Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin soruşturma sürüyor
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Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin soruşturma sürüyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk büstü ve kaidesine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk büstü ve kaidesine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Marmaraereğlisi ilçesinde 28 Mart'ta 3 okulda, farklı zaman dilimlerinde Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına yazı yazılması ve zarar verilmesi olayıyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereğinin hasıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın faili olduğu değerlendirilen G.D, 30 Mart tarihinde Cumhuriyet

Başsavcılığımızca verilen arama, yakalama ve gözaltı kararına istinaden yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma, olayın ve failin terör örgütleri ile irtibatının araştırılması amacıyla Terör, Örgütlü ve Teknik Takipli Suçlar Büromuz tarafından titizlikle yürütülmektedir."

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada ise 3 okulda Atatürk büstüne çirkin yazılar yazıp Atatürk üzerinden provokasyon yapmaya yeltenen kişinin, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin 2 günlük aralıksız ve üstün bir teknik kullanarak yaptığı analiz sonucu gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan G.D. isimli kişinin, geçmiş dönemlerde herhangi bir suç kaydı olmamakla birlikte sosyal medya hesaplarında saplantılı paylaşımlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada dijital malzemeler, olayda kullanıldığı değerlendirilen sprey boya, Atatürk aleyhinde hazırlanmış el yazısı notları, patlayıcı yapımında kullanıldığı/kullanılabileceği değerlendirilen kimyasal maddeler, gece dürbünü, av tüfeği ve fişek ele geçirilmiştir. Şüpheliyle ilgili adli süreç devam etmektedir. Bu tür provokatif olaylar için vatandaşlarımızın müsterih olmasını, bu tarz provokasyon eylemlerinin önüne geçebilmek veya faillerini bulabilmek adına çalışmalarımızın devam edeceğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin soruşturma sürüyor
Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin soruşturma sürüyor
Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin soruşturma sürüyor
Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin soruşturma sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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