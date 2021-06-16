Ataşehir'deki gasp dehşeti: 'Onun yanına gidiyorum' diyerek intihar ettiği belirlendi
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Ataşehir'deki gasp dehşeti: 'Onun yanına gidiyorum' diyerek intihar ettiği belirlendi

Ataşehir'deki gasp dehşeti: 'Onun yanına gidiyorum' diyerek intihar ettiği belirlendi
Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'deki gasp dehşetiyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

ATAŞEHİR'deki gasp dehşetiyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (41) öldüğü gasp dehşetinden bir saat sonra eski eşi ve holdingin ortağı Süleyman Aydın'ın, 20'nci kattan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından olayın intihar olduğu tespit edildi. Süleyman Aydın'ın aşağıya atlamadan önce ablasını arayarak "Sibel gitti. Artık ben yaşayamam onun yanına gidiyorum." dediği belirlendi.

ESKİ KARI KOCA PEŞPEŞE ÖLMÜŞLERDİ

SAS Holding'in Ataşehir'de bulunan binası önünde dün meydana gelen olayda yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, yanında bulunan bir şirket çalışanı ile birlikte gaspçıların saldırısına uğradı. Maskeli saldırganlar içinde 3.3 milyon lira bulunan çantayı vermek istemeyen Sibel Koçan'a ateş etmişler ve para dolu çantayla kaçtı. Olayda şirket çalışanı Aydın Mert de kolundan yaralandı. Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra Sibel Koçan'ın eski eşi ve holding ortağı Süleyman Aydın, 20'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

OLAYIN İNTİHAR OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Süleyman Aydın'ın intihar ederek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Süleyman Aydın'ı eski eşinin gaspçılar tarafından öldürülmesinden sonra ablasını telefonla aradığı ve "Sibel gitti. Artık ben yaşayamam onun yanına gidiyorum " dediği öğrenildi. Süleyman Aydın'ın bu telefon görüşmesinden sonra telefonuna ulaşılamadığı belirlendi. Yetkililer Süleyman Aydın'ın olay sırasında yalnız olduğunu güvenlik kamera görüntülerinden içeri kimsenin girip çıkmadığının tespit edildiğini belirttiler.

SORUŞTURMAYI ÖZEL EKİP YÜRÜTÜYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 3.3 milyon liranın gasp edilmesi ve Sibel Koçan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma ise çok yönlü sürüyor. Özel bir ekip tarafından yürütüldüğü öğrenilen çalışmalarda  olayla ilgili bir gözaltı bulunmadığını belirtti.

YÜZLERCE SAAT GÜVENLİK KAMERASI İNCELENİYOR

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler olayın yaşandığı ve çevresinde bulunan tüm güvenlik kamera görüntülerini toplayarak titizlikle inceliyor. Yüzlerce saat görüntü içinde şüphelilere yönelik bir ipucu aranıyor. Olay sırasında maskeli oldukları belirlenen şüphelilerin yüzlerini tespit etmek için geriye dönük güvenlik kamera görüntüsü çalışılması  yapıldığı ve şüphelilerin eşkallerinin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi. Paranın çekildiği banka şubesinin güvenlik kamera görüntülerinin de polis ekipleri tarafından incelendiği öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer

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