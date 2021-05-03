ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA- Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanmada, Ataşehir'de oluşturulan denetim noktasında araçlar tek tek durduruldu.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA- Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanmada, Ataşehir'de oluşturulan denetim noktasında araçlar tek tek durduruldu. İzin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uygulandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük tam kapanmada denetimlerini sürdürdü. Güvenlik noktası oluşturan ekipler, araçları tek tek durdurdu. Araçlarda bulunan kişilerin gerekli izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca polisler vatandaşlara tam kapanma sürecinde muafiyet kazanmaları için e-devlet üzerinden çalışma izin belgesi almaları gerektiğini hatırlattı. Yapılan denetimler sırasında iş yeri sahibi olduğunu söyleyen bir vatandaş, görevli polis memurlarına yazarkasa fişi gösterdi ancak ceza yemekten kaçamadı. Ticari aracıyla denetime takılan vatandaş, 'Belgelerim var, yazarkasa benim adıma olduğu için, fişini göstermem yeterli oluyordu şimdiye kadar. Esnafız çünkü dükkan benim üzerime. Yük nakli yapıyoruz, aracım ticari olarak geçiyor zaten. Lojistik ve nakliye muaf olduğu için şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım" dedi.

Öte yandan, bir kadın sürücü ise yapılan kontrollerde polise basın kartı vererek denetim noktasından geçmek istedi. Yapılan incelemelerde basın kartının sahte olduğu anlaşıldı. Kartının gerçek olduğunu iddia eden kadın sürücü, kendisine ceza yazan polis ekiplerinin plakalarını cep telefonuna kaydetti. Yapılan kimlik sorgulamasında kadın sürücünün sabıkası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kadın sürücüyü Dudullu Polis Merkezi'ne götürerek hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem başlattı. İki sürücüye de sokağa çıkma kısıtlaması süresinde dışarıda bulundukları için 3 bin 460 lira cezai işlem uygulandı. Yapılan denetim havadan da görüntülendi.

ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI
ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI
ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI
ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI
ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI
ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI
ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI
ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI
ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI
ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI
ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI
ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI
ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI
ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI
ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

E-5'te trafik yoğunluğu
E-5'te trafik yoğunluğu
İstanbul'da plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
8 aylık hamile eşinin boğazını kesen caniden akılalmaz cinayet savunması: Hakkımı yaptım
8 aylık hamile eşinin boğazını kesen caniden akılalmaz cinayet savunması: Hakkımı yaptım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Esra Erol Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade Barış Murat Yağcı
Spor Diego Cyle Larin Fatih Terim Gökhan Gönül Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ATAŞEHİR'DE İZİN BELGESİ OLMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 10:20:30. #1.16#

title