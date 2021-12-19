Ataşehir'de freni boşalan İETT otobüsü duvara çarparak durabildi

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre içinde bir yolcunun bulunduğu İETT otobüsünün sürücüsü İlyas Yavuz, peronlara girmek için yavaşlamak istedi. Fakat freni boşalan otobüs durmadı ve kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre boyunca ilerledi. Caddeye giren İETT otobüsü önce park halindeki bir otomobile çarptı daha sonra Maliye Bakanlığı'na ait binanın bahçesinden içeri girdi. Otobüs bina duvarına çarparak durabilirken şans eseri olayda yaralı ve can kaybı olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zarar gören park halindeki otomobilin sürücüsü haberi alır almaz olay yerine geldi. İETT otobüsü sürücüsü İlyas Yavuz, "Arabanın freni boşaldı. Bir yolcu vardı. Bizde de yok, kimsede bir şey yok. Karşı rampanın oradan geliyordum. Peronlarımız da orası zaten. Perona girmek için yavaşlayayım dedim. Frene dokundum fren yok. İmdatı çekeyim dedim dokundum, imdat da yok. Kendiliğinden hızlandı. Allah'tan yukarıdan araba falana gelmiyordu. Baktım araba durmayacak emniyete girmemek için solda duvarı gördüm. Kendimi de riske attım. Olursa bana bir şey olsun dedim, duvara girdik" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet