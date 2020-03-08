Atakum "Kadın Meclisi" kuruldu
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Neşe Kangüleç, Kent Konseyi, Atakum, Politika

Atakum "Kadın Meclisi" kuruldu

Atakum Kent Konseyi'ne bağlı olarak, Atakum'da kadınların kent yönetimine katılmaları ve kent demokrasisinin geliştirilmesi adına çalışacak olan Atakum Kent Meclisi ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

08.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:21
Atakum

Atakum Kent Konseyi'ne bağlı olarak, Atakum'da kadınların kent yönetimine katılmaları ve kent demokrasisinin geliştirilmesi adına çalışacak olan Atakum Kent Meclisi ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu ve iki adayın yarıştığı genel kurulda 383 oyun 242'sini alan Neşe Kangüleç, başkan seçildi.


Atakum Belediyesinin çatısı altında bir süre önce faaliyetlerine başlayan Atakum Kent Konseyi, Atakum Gençlik Meclisi'nin ardından Atakum Kadın Meclisi'nin de olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Atakumlu kadınların kent yönetiminde söz sahibi olması, kadınların emeği ve gücüyle birlikte kent demokrasisinin yükseltilmesi amacıyla birçok alt komisyonla birlikte çalışacak olan Atakum Kadın Meclisi'nin ilk olağan genel kurulu Yalı Kafe'de yapıldı. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda, ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli'nin divan başkanlığında iki adaylı seçim tamamlandı. 383 oyun kullanıldığı seçimlerde adaylardan Ecmel Al 141 oya ulaştı. Diğer aday Neşe Kangüleç ise 242 oy alarak Atakum Kadın Meclisi başkanı seçildi.


Kadınlardan büyük destek gören Atakum Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç, bu destek için tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Atakum Kadın Meclisi bölgemizde yaşayan kadınları din, dil, ırk, eğitim, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil edecek ve sesini demokratik yollarla duyuracak bir meclistir. Ben bu meclis başkanlığına sizlerle birlikte el ele üreterek, kadınların yaşamın her alanında karşılaştığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için aday oldum. Kadını hedef alan her türlü şiddetle mücadele etmek, bu mücadelenin en önemli ayağı olan toplumsal farkındalık oluşturmak için; ekonomik, siyasal ve sosyal yaşamın her alanında kadınların söz sahibi olmaları, kent yaşamına katılmak ve kente ait olma duygularını geliştirmek, kaliteli ve yaşanabilir bir kent yönetiminde aktif rol almalarına ön ayak olmak için çalışacağız. Çağdaş yaşamda anne, eş ve bunun gibi alt kimliklerle değil 'kadın' üst kimliğinin ön plana çıkartılarak, kadınların sosyal kültürel ve bilimsel gelişme içinde özgür düşünen, hak ve özgürlüklere saygılı, üretken ve eşit haklara sahip bireyler olması yolunda katkı koymak için emek sarf edeceğiz" dedi.


Yönetim kurulu listesi


Başkan Kangüleç'in yönetim kurulu listesi de şu isimlerden oluştu: Esin Çelebi, Fatma Yiğit, Macide Şara, Asuman Güneş, Serpil Dilek, Sevtap Gökduman, Fatma Kuruahmet. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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