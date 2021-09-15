- Atakum Belediyesi'nden öğrencilere sürpriz

SAMSUN - Atakum Belediyesi, İncesu İlkokulu öğrencilerine kuaför hizmetinin yanı sıra kırtasiye malzemeleri ve giysilerin yer aldığı hediye paketleri ile sürpriz yaptı.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle İncesu İlkokulu öğrencilerine kuaför sürprizi yaptı. Pandemi nedeniyle verilen uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime başlayan İncesu İlkokulu öğrencilerinin, Canik Kuaför-Habibe Türker, Meral Kuaför-Meral Aldıkaçtı ile Zeynep Geyik, Bigudi Kuaför-Nevin Çakır, Çağlar Kuaför-Nejla Çağlar'ın katkılarıyla saçları kesildi ve örüldü.

Öğrencilere aynı zamanda Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekipleri kıyafet, kırtasiye malzemesi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri "Nutuk" hediye etti. Etkinliğe ayrıca İncesu Mahallesi Muhtarı Hasan Çelik, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç ve kadın meclisi üyeleri de katıldı.

Kırtasiye ve giysi paketleriyle İncesu İlkokulu'nu ziyaret eden ekipler, öğrencilerle tek tek ilgilendi. Hediyeleri ve gönüllü kuaförleri karşılarında görünce son derece mutlu olan öğrenciler, hizmetten faydalanmak için sıraya girdi. Kuaförler tarafından öğrencilerin tek tek saç bakımı ve kesimi yapıldı. Yeni eğitim öğretim yılının ilk günlerinde yeni saç modellerine kavuşan öğrenciler kırtasiye malzemesi ve kıyafetten oluşan hediye paketleri için de teşekkür etti.

"Çalışmalarımız devam edecek"

Sürpriz sonrası açıklamalarda bulunan Atakum Belediyesi ekipleri şu bilgileri verdiler:

"Öğrencilerimiz, uzun bir aradan sonra öğretmenleri ve arkadaşları ile yeniden birlikte. Onların yüz yüze eğitime başlama sevincine ortak olmak istedik. Atakum Belediyesi olarak öğrencilerimiz için bu yönde çalışmalarımız devam edecek. Umarız güzel bir eğitim öğretim yılı olur.