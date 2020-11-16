Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor

16.11.2020 08:37 | Son Güncelleme: 16.11.2020 08:54

Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor Korona virüs salgını dolayısıyla ara verilen cirit müsabakaları normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı.

Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor

ERZİNCAN - Korona virüs salgını dolayısıyla ara verilen cirit müsabakaları normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı. Erzincan Fatih Mahallesindeki cirit sahasında Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü ile Sivas Yeşilyurt Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk müsabakası nefes kesti.

Ata sporu cirit geleneği Erzincan'da yaşatılmaya devam ediyor. Erzincan Fatih Mahallesindeki cirit sahasında Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü ile Sivas Yeşilyurt Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk müsabakası nefes kesti.

Atın ve insanın mücadelesine dayanan, erliğin göstergesi olarak görülen cirit geleneği sürüyor. Türklerin yüzyıllardır Orta Asya bozkırlarında savaşa hazırlık için oynadığı cirit geleneği bölgede yaşatılmaya çalışılıyor.

Erzincan'ın Fatih Mahallesindeki cirit sahasında düzenlenen ve çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda 2 takım mücadele etti. Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü ile Sivas Yeşilyurt Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk müsabakasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Yoğun katılım sağlandığı müsabakada seyirciler adeta nefeslerini tutarak izledi.

Oynanan karşılaşmadan önce bir açıklama yapan Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü Başkanı Metin Albayrak, "Bu yıl pandemi nedeniyle federasyon tarafından müsabakalar iptal edildi. Bizde kendi olanaklarımızla dışarıdan takım çağırıp ata sporunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Kazasız belasız bir cirit maçı yapacağız. Pandemi dolayısıyla bazı spor dalları pasife alınırken bazı spor dalları da halen aktif. Geleneksel spor dallarından bizim hiçbir desteğimiz yok. Sosyal mesafeye uyarak yapılan tek sporda cirit diyebiliriz. Bize destek verilmedi maçlarımız iptal edildi. Biz kendi imkanlarımızla ata sporunu yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Sivas Yeşilyurt Atlı Spor Kulübü Başkanı Ümit Emre ise, "Pandemi nedeniyle bu sene cirit müsabakaları olmadı. Ata sporunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun için dostluk karşılaşmaları yapıyoruz" diye konuştu.

Erzincan'da çocuk, yaşlı, 7'den 70'e vatandaşlar, heyecanlı geçen cirit müsabakasını ilgiyle izlediler. Atlı cirit müsabakalarında ciritçilerin sergilediği performans ise görenleri oldukça etkiledi.

Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor
Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor
Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor
Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Zeytin Dalı şehidinin ismi Kızılkaya'da yaşatılıyor
Zeytin Dalı şehidinin ismi Kızılkaya'da yaşatılıyor
Seyhan'da 5 ayrı bölgede sabah sporu
Seyhan'da 5 ayrı bölgede sabah sporu
Son dakika haberi | Türk edebiyatçılarının isimleri 'Edebiyat Yolu'nda yaşatılıyor - KAHRAMANMARAŞ
Son dakika haberi | Türk edebiyatçılarının isimleri "Edebiyat Yolu"nda yaşatılıyor - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Cevdet Yılmaz Berat Albayrak Mustafa Varank Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Didem Soydan Aydemir Akbaş Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Ersun Yanal Lance Stroll Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Rusya Kıbrıs Vaniköy Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 08:54:53. #1.14#
title