Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli? Ata Çağlayan biyografisi! - Haberler
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Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli? Ata Çağlayan biyografisi!

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Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli? Ata Çağlayan biyografisi!

Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük olan Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu haber üzerine Ata Çağlayan'ın hayatı merak edildi. Şu sıralar Sabahın Sultanı programıyla Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan şarkıcı Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli? Ata Çağlayan biyografisi!

Ata Çağlayan, magazin dünyasını takip eden kişiler tarafından araştırılan isimler arasında yer almakta. Şu aralar Seda Sayan ile ilişki yaşadığı iddia edilen Ata Çağlayan'ın hayatı araştırılmakta. Peki, Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli? Ata Çağlayan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan İbrahim Ata Çağlayan, 1978 yılında İstanbul doğmuştur. Yüksek lisansını Kültür Üniversitesi'nde yapıp Bilgisayar Yüksek mühendisliği unvanını almıştır. Hollanda Amsterdam'dan merkezli World Business Assembly (Dünya İş Konseyi) Uluslararası Organizasyon Direktörlüğünü üstlenmiştir.

Ulusal çapta; medya, moda, iş dünyası kapsamında organizasyonlar yaparak ödül geceleri ve daha bir çok etkinlikler düzenlemiştir.

Bu etkinler arasında en dikkat çekenleri Best of Years Awards (Yılın Enleri Ödülleri), Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

International The Beauty Awards (Uluslararası Güzellik Ödülleri), Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

International City Awards (Uluslararasi Şehir Ödülleri) gerçekleştirmiştir.

Ayrıca; Show Max, Beyaz Tv ve Tv8 international Tv kanallarında; ekonomi ve iş dünyası Programlarının Tv Yapımcılığını ve Sunuculuğunu üstlenmiştir.

İş, sanat, cemiyet ve medya sektörünün buluşma alanı oluşturarak, Uluslararası etkinlikler, organizasyonlar, kurumsal etkinlikler (eğitim seminerleri vs.) Dünya standartlarında düzenlemektedir.

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Haber: Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli? Ata Çağlayan biyografisi! - Haberler
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