Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 697 bin 244'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 697 bin 244'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 38 bin 993'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 280 bin 461'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 692 bin 244'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 280 bin 461'e yükselirken; toplam ölü sayısı 5 bin 999 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 856 BİN 754Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 856 bin 754'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 38 bin 993 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 231 bin 576 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 93 BİN 820Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 93 bin 820'ye ulaşırken; toplamda 793 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 113 BİN 134Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 302 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 113 bin 134 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 70 bin 232 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 106 BİN 330 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 106 bin 330 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 65 bin 821 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 104 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA