Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 95 bin 752'ye, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 605 bin 316'ya yükselirken; 356 bin 941 kişi de tedavi edildi.

10.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:03
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 95 bin 752'ye, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 605 bin 316'ya yükselirken; 356 bin 941 kişi de tedavi edildi. Asya ülkelerinden Singapur'da ise ölü sayısı artış göstermemeye devam ederken; Japonya'da 5,  Güney Kore'de 4, Tayland'da ise son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili Asya ülkelerinden ölüm ve vaka sayılarına ilişkin son veriler açıklandı. Güney Kore'de son 24 saatte enfekte kişi sayısı 27 artarak toplamda 10 bin 450'ye, iyileşen kişi sayısı da 144 artarak 7 bin 117'ye çıktı. Ülkede virüs nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 208'e yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 99, TAYLAND'DA İSE 33

Japonya'da salgında 863 kişi daha enfekte olarak,  enfekte kişi sayısı 5 bin 530'a çıkarken; 53 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 685 kişi iyileşti. Ülkede salgına ilişkin son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 99'a çıktı. Tayland'da ise enfekte sayısı 50 artarak toplamda 2 bin 473 kişinin enfekte olduğu, aralarından bin 13 kişinin iyileştiği belirtildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 kişi daha artarak 33'e çıktı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISINDA ARTIŞ YOK

Singapur'da ise son 24 saatte 287 kişi daha artarak koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı bin 910'a çıkarken; 54 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 460 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 6'da kalmaya devam etti.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 228

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da ise son 24 saatte 855 kişi daha artarak 6 bin 771 kişide koronavirüs tespit edilirken; ölü sayısının 50 artarak 228 kişiye ulaştığı, enfekte kişilerin arasında bulunan 635 kişinin de iyileştiği duyuruldu.


Kaynak: DHA

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