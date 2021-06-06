Asya piyasaları kaçta açılıyor? Çin, Japonya borsa açılış saatleri: Asya borsaları kaçta açılıyor?

Asya piyasaları kaçta açılıyor? sorusu dolar ve euronun seyrini takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Borsa İstanbul'da borsa açılış saati ve kapanış saati merak ediliyor. Ülkemizde ve dünyada piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için oldukça merak edilen borsa saat kaçta açılıyor? 2021 Asya piyasaları kaçta açılıyor? Çin, Hong Kong, Japonya piyasaları kaçta açılıyor?