ASUS ROG Strix XG16 taşınabilir oyuncu monitörü ile "gamer"lar için yeni bir deneyim şekli sunuyor Yeni oyuncu telefonu olan ROG Phone 3 ile tanıttığı ROG Strix XG16 taşınabilir oyuncu monitörü şimdiden ilgi görmeye başladı. ASUS ROG Phone 3 nedir? ASUS ROG Phone 3 fiyatı ne kadar? Taşınabilir oyuncu monitörü nedir? ASUS ROG Strix XG16 taşınabilir oyuncu monitörü nedir? ASUS ROG Strix XG16 teknik özellikleri neler, ne zaman satışa sunulacak?

ASUS, oyuncu telefonu ROG Phone 3'ü tanıtırken bir sürpriz daha yaparak yeni taşınabilir oyuncu monitörü olan ROG Strix X616'yı da tanıttı. 22 Temmuz tarihinde yapılan etkinlikte tanıtılan ürünün teknik özellikleri hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında. Republic of Gamers için yeni ürünler gelmeye devam ediyor!

ASUS ROG serisi ile oyuncu telefonu serisine başlamıştı. ROG Phone 3 çok bekleniyordu ve tanıtımını sürpriz bir ürünle taçlandıran ASUS oyunculara yönelik içerikleri ile dikkat çekmeye devam edecek gibi duruyor.

ASUS ROG PHONE 3 NEDİR?

NNC'de listelenen Asus ROG Phone 3, tüm özelliklerini ortaya çıkarmış oldu. En dikkat çeken konu ise 5800mAh olması beklenen bataryanın 6000mAh 30W hızlı şarj ile birlikte gelmesi. Bununla birlikte 512GB depolama sunacak olan Asus ROG Phone 3, içerisinde 12GB Ram bellek taşıyacak.

Gücünü Snapdragon 865+'dan alacak olan Asus ROG Phone 3, tüm bu sistemi Android 10 ile çalıştıracak. 6.59 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED bir ekran ile gelecek olan Asus ROG Phone 3, ekrana entegre parmak izi sensörüne sahip olacak.

Arka kısmında üç adet kamera taşıyacak olan Asus ROG Phone 3'ün ana kamerası 64MP, ikincil kamerası ise 13MP. Üçüncü kamera ve ön kamera hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş.

ASUS ROG PHONE 3 FİYATI NE KADAR?

510 Dolar fiyat etiketine sahip olması beklenen Asus ROG Phone 3, henüz Türkiye için fiyatlandırılmadı.

ASUS ROG STRIX XG16 TAŞINABİLİR OYUNCU MONİTÖRÜ NEDİR? TAŞINABİLİR OYUNCU MONİTÖRÜ NEDİR?

Daha büyük ekranda oyun oynamak isteyenler için tasarlanan ürün, dahili bataryaya sahiptir. Taşınabilir özelliği ise asıl göze çarpan faktördür. Sırt çantasında rahat taşımaya odaklı olan tasarım, USB-C portu üzerinden akıllı telefona bağlanıyor. Böylece daha büyük ekranda oyun keyfi yaşayabilirsiniz.

Monitörün arkasında masaya dikey veya yatay bir şekilde koymanıza izin veren destek standı da bulunuyor.

ASUS ROG STRIX XG16 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Dizüstü bilgisayar boyutunda olan ASUS ROG Strix XG16, 144Hz yenileme hızına sahiptir. Bu yenileme hızı, çok az cihazda yer alıyor. 1080p çözünürlük sunan monitör, tam şarjla 3 saate kadar dayanan 7800 mAh batarya ile güçlendirilmiş.

Ses çıkışı için iki adet ön yüz hoparlörüne sahiptir. 3.5 mm kulaklık girişi de vardır. Micro HDMI bağlantı noktası olan monitörü PC için ikinci ekran olarak da kullanmak mümkündür.

Asus'un açıklamasına göre, monitöre ayak olacak bir tripod da satılacak fakat şu an kesin bir açıklama yapılmadı.

ASUS ROG STRIX XG16 NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Aralık 2020'de piyasaya sürülmesi beklenen oyuncu monitörü, 15.6 inç boyutunda olacak.