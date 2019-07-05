Asus ROG Phone 2'nin Lansman Tarihi Belli Oldu

Oyun telefonu sektörünün en önemli üreticilerinden Asus, şirketin ikinci nesil oyuncu telefonu olan Asus ROG Phone 2'nin lansman tarihini açıkladı. Tayvanlı şirketin yeni telefonunun, mobil oyuncular için biçilmiş kaftan olacağı tahmin ediliyor.

Şirket, Çin'in en büyük sosyal medya platformu olan Weibo üzerinden bir görsel paylaştı. Paylaşılan görselde ROG logosunun yanı sıra, ROG Phone 2'nin lansman tarihi de bulunuyordu. Buna göre Asus ROG Phone 2, 23 Temmuz'da tanıtılacak. İşte o paylaşım;

Asus, yeni modelinin özelliklerini büyük oranla gizliyor. Ancak şirketin duyurduğu bazı özellikler elbette var. Bu özelliklerden bir tanesi, ROG Phone 2'nin ekranının 120 Hz olacağı. Diğeri ise akıllı telefonun 30 watt hızlı şarj desteği.120 Hz'lik yenileme hızı, ilk kez Razer dışında bir şirket tarafından kullanılmış olacak.

Asus ROG Phone, piyasaya ilk sürüldüğünde dönemine göre üstün özellikler taşıyordu. Şirketin, yeni modelde de benzer bir tavır sergileyeceği ve ROG Phone 2'nin de yüksek donanım özelliklerine sahip olacağı düşünülüyor. Büyük bir ihtimalle şirket, bu yeni modelinde Qualcomm Snapdragon 855 işlemcinin yanında en az 6 GB'lik RAM ve 128 GB'lik depolama alanı kullancaktır. Ancak bu bilgilerin doğruluğu 23 Temmuz'daki lansmanda ortaya çıkacak.