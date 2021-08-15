Aşure günü orucu ne zaman tutulur? 2021 Aşure günü orucu 1 gün mü 2 gün mü tutulur? Oruç tek mi çift mi tutulur? Aşure orucu fazileti nedir?

2021 Aşure gününe sayılı günler kaldı. Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Bugünde oruç tutulması çok sevaptır. Ayrıca sadece Aşure günü değil, Aşure günü ile birlikte bugünün bir öncesi veya bir sonrası da oruçlu geçirilir. Yani Aşure günü orucu tek gün değil 2 gün tutulmaktadır. Peki, Aşure günü orucu ne zaman tutulur? 2021 Aşure günü orucu 1 gün mü 2 gün mü tutulur? Aşure orucu fazileti nedir?

Aşure günü ne zaman? Aşure günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazvar ve tutulacak oruçlar nelerdir? Aşure günü oruç tutmak sevap mı? Muharrem ayının 10. günü ve 11. günü mü oruç tutulmalı? Veya Muharrem'in 9. 10. günleri mi oruç tutulmalı. İşte tüm detaylar...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Haliyle 2021 yılındaki Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba 2021 günüdür. Yani bu yıl içerisindeki Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba gününe denk gelmektedir.

Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba günü sabah namazı (imsak vakti) ile başlayacak olup aynı gün akşam namazı ile bitecektir. Bu günü oruçlu geçirmek oldukça sevap kabul edilmiştir.

- Aşure günü : 18 Ağustos 2021 Çarşamba

- Muharrem'in 10. günü : 18 Ağustos 2021 Çarşamba

2021 AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

2021 yılında Aşure günü 18 Ağustos 2021 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Yani Aşure günü orucu 18 Ağustos günü tutulacaktır. Ek olarak Hadis-i Şerif'te Aşure günü orucunu tek gün değil 2 gün tutulması tavsiye edilmiştir. Yani aşure orucu tek değil çift gün tutulur.

Dilerseniz 17-18 Ağustos 2 gün oruç tutun.

Dilerseniz 18-19 Ağustos 2 gün oruç tutun.

Hadis-i Şerif şöyle:

Aşure gününün orucu çok faziletlidir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bugünü sürekli oruçlu geçirmiş, sahabesine de böylece emretmiştir. Nitekim İbni Abbas (Rasıyallahu Anhüma) şöyle anlatmıştır: "Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Medine'ye geldiğinde Yahudiler Aşura gününde oruç tutuyorlardı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onlara bunun hikmetinden sorunca: 'Bugün Musa (Aleyhisselam)'ın Firavun'a karşı galip geldiği gündür. (Biz de bugünü kutlamak için oruç tutuyoruz.)' dediler.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de: 'Biz Musa'ya (hürmet etmeye) onlardan daha layığız. Öyleyse siz de o gün oruç tutun.' buyurdu."

(Kaynak : el-Buhari, et-Tefsir)

Ek olarak bazı kaynaklara göre Peygamber Efendimiz Aşure gününü tek gün oruçlu değil ya bir önceki gün ya da bir sonraki gün ile birleştirerek 2 gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir.

Hadis-i Şerif:

"Âşûrâ gününde oruç tutunuz, (Ancak) Yahûdilere muhâlefet ediniz: Bir gün öncesiyle veya bir gün sonrasıyla beraber tutunuz."buyrulmuştur. (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i İbn-i Huzeyme)

AŞURE GÜNÜ ORUCU TEK GÜN MÜ ÇİFT GÜN MÜ TUTULUR?

Peygamberimiz (S.a.v.) Medine'ye hicret ettikten sonra orada yaşayan Yahudilerin de oruçlu olduklarını öğrendi.

Peygamberimiz (S.a.v.) "Niye oruç tutuyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Allah'ın İsrail oğullarını düşmanından kurtardığı bir gündür, Musa bu günde oruç tuttuğu için" dediler. (Buhari, Müslim)

Peygamber Efendimiz bunun üzerine " Ben sizden Musa'ya (AS) daha yakınım. Siz tutuyorsanız ben de tutarım" diye karşılık veriyor.

Resûlullâh Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allâh'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır (teheccüd)." (Müslim, Sıyâm 202, 203; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)

– Resûlullâh aşûre günü oruç tutup; o gün oruç tutulmasını emredince, ashâb-ı kirâm:

"-Ey Allâh'ın Resûlü! Bu, yahudi ve hristiyanların saygı gös­terdiği bir gündür." dediler. Efendimiz şöyle buyurdu:

"-Gelecek sene inşaallah dokuzuncu günü oruç tuta­rım." (Müslim, Siyâm, 133; Ebû Dâvud, no. 2445; Taberânî, no. 10785; Beyhakî, IV, 287)

– Bir diğer rivayette de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Aşûre orucunu tutun; ancak bir gün ön­ce veya bir gün sonra tutmak sûretiyle yahudilere mu­halefet edin!" (Ahmed, I, 241; Bezzâr, no. 1052; Heysemî, III, 188)

Bu sebeple Hanefî mezhe­bine göre Muharrem'in sadece onuncu günü oruç tutulması, yahudileri taklit et­me anlamına gelebileceği için mekruhtur.

AŞURE GÜNÜ ORUCU FAZİLETİ

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).