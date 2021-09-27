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Asuman Krause kimdir? Asuman Krause kaç yaşında? Asuman Krause evli mi, aslen nerelidir?

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Asuman Krause kimdir? Asuman Krause kaç yaşında? Asuman Krause evli mi, aslen nerelidir?

Asuman Krause son dönemde en çok merak edilen isimlerin arasında yer almaktadır. 1998 Türkiye ikinci güzeli, eski manken, sunucu, oyuncu ve şarkıcı olan Asuman Krause kimdir? Asuman Krause kaç yaşında? Asuman Krause evli mi, aslen nerelidir?

Almanca, Türkçe, İngilizce ve Fransızca bile Asuman Krause, sunucu, oyuncu ve şarkıcıdır. 1998 yılında Türkiye ikinci güzeli seçilmiş ve bu yarışmadan sonra mankenliğe başlayarak televizyon dünyasına atıldı. Son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer alan Krause ile ilgili "Asuman Krause kimdir? Asuman Krause kaç yaşında? Asuman Krause evli mi, aslen nerelidir?" soruları merak edilmektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Asuman Krause 1 Mart 1976 Berlin doğumludur.Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başladı. 2005 yılında Yaz Sabahı isimli televizyon programının sunuculuğunu üstlendi. Aynı yıl Sen Ne Dilersen adlı filmde melek rolünü üstlenerek oyunculuğa adım attı. Sonradan Görme dizisinde Metin Şentürk ile başrolü paylaştı. No Savaş Yes Manken tiyatro oyununun ardından Kandemir Konduk'un İyi Aile Çocuğu oyununda başrol alarak oyunculuğunu pekiştirdi.

Asuman Krause kimdir? Asuman Krause kaç yaşında? Asuman Krause evli mi?

Asuman Krause, 2011 yılında oyuncu Ümit Erdim ile birlikte oldu ve ayrıldılar. Özel hayatını gizli tutan Krause evli değildir.

Asuman Krause kimdir? Asuman Krause kaç yaşında? Asuman Krause evli mi, aslen nerelidir?

Krause, 2006 yılında mankenliği bırakarak şarkıcılığa başladı. İlk albümü Çok Yalnızım'ı 2006 yılında Seyhan Müzik etiketiyle yayımladı. Mankenlikten şarkıcılığa geçtiği için yapılabilecek haksız eleştirileri önlemek için albümü ismini vermeden radyolara gönderdi.

Şarkıları genel olarak pozitif tepkiler alırken, ses rengi Burcu Güneş ve Emel Müftüoğluna benzetildi. İkinci albümü Kukla 2008 yılında yayımlandı. 2009 Mayıs ayına kadar Show TV'de Wipe Out programını sundu. Ayrıca, Star TV'de Fear Factor Extreme adlı yarışmayı sundu. 2011'in Kasım ayından itibaren FOX'ta yeniden yayımlanmaya başlayan Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programının sunuculuğunu üstlendi. Türk izleyicileriyle 28 Kasım 2015'te buluşan Big Brother Türkiye'nin sunuculuğunu yaptı. Program 7 Mart 2016 tarihinde sona erdi. 2020 yılında Show TV'de yayımlanan Asuman'la Sevgili Dünürüm isimli yemek yarışmasını sundu. Günümüzde ise 360'ta yayımlanan Aileler Yarışıyor adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmaktadır.

2006 – Çok Yalnızım

2008 – Kukla Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Asuman Krause kimdir? Asuman Krause kaç yaşında? Asuman Krause evli mi, aslen nerelidir? - Haberler
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