ASTOP'tan bir ödül de Ankara Kent Konseyi Kale Çalışmaları Meclis Başkanı Yahnici'ye
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ASTOP'tan bir ödül de Ankara Kent Konseyi Kale Çalışmaları Meclis Başkanı Yahnici'ye

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ASTOP'tan bir ödül de Ankara Kent Konseyi Kale Çalışmaları Meclis Başkanı Yahnici'ye

Ankara Kent Konseyi Kale Çalışmaları Meclis Başkanı Şevket Bülend Yahnici'ye, Ankara Sivil Toplum Örgütleri Platformu (ASTOP) tarafından Vefa Ödülü verildi.

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Ankara Kent Konseyi Kale Çalışmaları Meclis Başkanı Şevket Bülend Yahnici'ye, Ankara Sivil Toplum Örgütleri Platformu (ASTOP) tarafından Vefa Ödülü verildi.

Ankara Kent Konseyi Kale Çalışmaları Meclis Başkanı Şevket Bülend Yahnici; Ankara tarihine, kültürüne ve sosyal hayatına yaptığı hizmetler nedeniyle Ankara Sivil Toplum Örgütleri Platformu (ASTOP) tarafından vefa ödülüne layık görüldü. Ankara Kent Konseyi'nde yaptığı çalışmalar başta olmak üzere Başkent'in kültür ve sanatı ile sivil toplum kuruluşlarına verdiği katkılar nedeniyle de ödüle layık görülen Yahnici'ye ödülünü, Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Genel Sekreteri Çetin Çataloğlu takdim etti.

ASTOP'un her yıl yaptığı çalışmalar sebebiyle vefa gösterilmesi gerektiğine inandığı iş, siyaset, bilim ve sanat dünyasından insanlara verdiği Vefa Ödülü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sonra Ankara Kent Konseyi Kale Çalışmaları Meclis Başkanı Şevket Bülend Yahnici'ye de verildi.

Erimtan Müzesi'nde gerçekleşen ödül törenine; İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Savaş Zafer Şahin, AKK Yürütme Kurulu üyeleri Süleyman Basa ile Ceren Anadol, Kent Konseyi bileşenlerinden ASİAD Genel Saymanı Zafer Karahüseyinoğlu, ASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Yılmaz, Erimtan Müze Müdürü Nazan Gezer ve Kale Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı.

ASTOP Başkanı Veli Sarıtoprak'a ödül için teşekkür eden Yahnici, "Birçok dernek ve vakfın bir araya gelmesiyle Ankara'da bir sivil toplum kuruluşu birlikteliği olarak varlığını sürdüren ASTOP ve bünyesindeki ASİAD'ın yöneticilerine şahsıma tevcih ettikleri Vefa Ödülü Beratı dolayısıyla teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Ankara sevdasını, Ankaralılık şuurunun bu şehri beraberce soluduğumuz, yaşadığımız, hemşehri olduğumuz her insan için kentlilik şuuru haline gelmesi için çalışmayı kendime iş edindim" açıklamalarında bulundu.

Çocukluğunun ve gençliğinin Altındağ'da geçtiğini anlatan Yahnici, "Ben Ankara'yı seviyorum. Çünkü Türkiye'nin kalbidir Ankara. Ankara, Kuva-yi Milliye'ye kucak açanların şehirlerini milli mücadeleye karargah yapanların şehridir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

ASTOP'tan bir ödül de Ankara Kent Konseyi Kale Çalışmaları Meclis Başkanı Yahnici'ye
ASTOP'tan bir ödül de Ankara Kent Konseyi Kale Çalışmaları Meclis Başkanı Yahnici'ye
ASTOP'tan bir ödül de Ankara Kent Konseyi Kale Çalışmaları Meclis Başkanı Yahnici'ye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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