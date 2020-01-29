: ASO ocak ayı meclis toplantısı - Nurettin Özdebir

29.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:16

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, organize sanayi bölgelerinin lojistik merkezlere bağlanması hususunda gerekli tüm çalışmaların yapılacağını bildirdi.

Ağbal, Ankara Sanayi Odasının (ASO) ocak ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, sanayide yapısal dönüşümün 11'inci Kalkınma Planı'nda öncelikli alanlardan biri olarak belirlendiğini anımsattı.

Güçlü lojistik ve enerji altyapısının önemine işaret eden Ağbal, "11. Kalkınma Planı döneminde üretim merkezleri ve organize sanayi bölgelerini, limanlara ve diğer lojistik merkezlere bağlamada kullanılan başta demir ve kara yolu olmak üzere tüm altyapıyı yapmaya kararlıyız. Her bir OSB'de üretilen malların ucuz maliyetle hızlı bir şekilde lojistik merkezlere ulaştırılması için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Ağbal, 2020 Yatırım Programı'nda da OSB ve lojistik merkezlere ilişkin yeni projelerin yer alacağı bilgisini verdi. Sanayide büyümenin kısa vadeli finansmanla sağlanamayacağını dile getiren Ağbal, bu kapsamda uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman temini için bütçede ayrılan kaynakların gelecek yıllarda daha da artırılacağını vurguladı.

Son dönemde, enflasyon ve faiz oranlarında düşüş, yatırım iştahında artış, güven endekslerindeki yükseliş trendi gibi olumlu gelişmeler yaşandığını aktaran Ağbal, hedeflenen seviyelere ulaşmak için ise sabırlı olunması gerektiğine dikkati çekti. Ağbal, "Faizlerin aşağı gelmiş olması çok kıymetli. Aynı zamanda yatırım iştahını sağlayacak ilave desteklerin de verilmesi gerekiyor. 2020 yılındaki büyümenin, istihdamı da olumlu yönde etkilemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cari açıkta önemli bir risk unsuru gözükmüyor"

Ağbal, Türkiye'nin bu yıl, uzun dönem büyüme ortalamalarını yeniden yakalayacağını belirterek, "Büyüme içerisinde özel sektör yatırımları belirleyici faktör olacak. Bu yatırımlarının artırılması konusuna özel önem vermemiz gerekiyor." dedi.

Bu yıl enflasyonun tekrar tek haneye gelmesini beklediklerini ifade eden Ağbal, enflasyon politikalarının kararları devam ettirilmesinin, gıda başta olmak üzere risk oluşturan, yapısal sorunların çözülmesinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Ağbal, cari açığın 2020 yılında da ılımlı seyrini sürdürerek düşük seviyelerde kalmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Cari açıkta önemli bir risk unsuru gözükmüyor. Ama kritik olan cari açık finansmanı, yani cari açığı düşürmüş olabilirsiniz ama finansmanı mutlaka daha kaliteli hale getirmeniz gerekiyor. En kaliteli, sağlıklı finansman doğrudan sermaye yatırımları." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin itici gücü verimlilik"

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir de ekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmelere rağmen işsizliğin Türkiye'de acil çözüm gerektiren bir problem olduğuna değinerek, bu kapsamda gerekli çalışmaların yapılmasının önemine işaret etti.

Sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin itici gücünün verimlilik olduğunun altını çizen Özdebir, "İş gücü, sermaye ve toplam faktör verimliliğini artıramayan Türkiye'nin sürdürülebilir büyümeyi yakalaması zor görünmektedir. Verimliliğimizi artırmanın yolu da yenilik, Ar-Ge ve teknolojiden geçmektedir." diye konuştu.

Özdebir, üretimi teşvik etmek ve sermayeleri verimli kullanabilmek adına gerekli desteklerin sağlanması talebinde bulundu.

ASO Başkanı Özdebir, geçen hafta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Öte yandan Özdebir, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına da değinerek, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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