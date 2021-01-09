Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
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Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti

09.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:35
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, bir süredir aşk yaşadığı Kaan Demirağ ile nişanlandı. Hülya Koçyiğit, şık bir organizasyon hazırlatan torunu Aslışah Alkoçlar için dans etmeyi ihmal etmedi.

Paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında ilk müjdesini verdi. Nisan ayından bu yana aşk yaşadığı Kaan Demirağ'ın evlilik teklifini kabul eden Alkoçlar, dün akşam evlilik yolundaki ilk adımı da attı.

AİLE ARASINDA TÖREN YAPTILAR

Pandemi döneminde aldıkları evlilik kararını hayata geçirmek isteyen Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti nişanlanarak mutlu haberi sevenlerine duyurdu. Aile arasında bir nişan töreni yapan çifti yalnız bırakmayan abla Neslişah Alkoçlar, nişan törenindeki bir kareyi Instagram hesabından yayınlayarak "Canımın içi çok mutlu ol" dedi.

TORUNU İÇİN KALKIP DANS ETTİ

Aslışah Alkoçlar mavi nişan elbisesi ile duru güzelliğiyle göz kamaştırırken, Neslişah Alkoçlar da siyah kıyafetiyle şıklığını yine konuşturdu. Sosyetik isim Neslişah Alkoçlar ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan, mutlu geceyi bu romantik kare ile ölümsüzleştirdi. Hülya Koçyiğit torunun mutlu gününde dans ederek eğlendi.

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti

İşte çiftin nişan töreninden kareler...

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Haber Yorumları (3)
ZİBİDİ: Hani koronadan dolayı düğün dernek yasakti ? Bu resimlere bakarsak bildiğin bir mekanda yapılmış cezası ne kadar?
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RÜKNETTİN DEDE: Ben gülşahın çocukluğunu bilirim,Şimdi kaynana olacak.Zaman su gibi akıyor.Hey gidi günler hey.
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GAR,B: birtek zenginlere yasak geçerli değil
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500
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