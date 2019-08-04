"Aslan", "Cabbar", "Okaç" alıcılarını bekliyor

Antalya'ya kurbanlık olarak ülkenin değişik bölgelerinden getirilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, rengarenk boncuklarla yapılmış süsleri ve "Aslan", "Cabbar", "Okaç" ile "Değerlim" gibi isimleriyle dikkati çekiyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Kepez ilçesindeki canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı. Pazarda küçükbaşlar kilogramlarına göre 900 ila bin 800, büyükbaş hayvanlar ise 7 bin ila 16 bin lira arasında alıcı buluyor.

Pazardaki bazı hayvanlar, rengarenk boncuklarla yapılmış süsleri ve "Aslan", "Cabbar", "Okaç" ve "Değerlim" gibi isimleri nedeniyle ilgi görüyor.

Hayvan pazarını dolaşan alıcıların bazıları kurbanlıklarını belirlerken, bazıları ise fiyatların düşme ihtimaline karşı arife gününü bekliyor. Hayvan sahipleri ise bir an önce kurbanlıkları satıp, memleketlerine dönmek istiyor.

Antalya'da hayvancılıkla uğraşan Mustafa Durdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 gündür hayvan pazarında olduğunu söyledi.

Büyükbaş hayvan satan Durdu, "Bugüne kadar 10 hayvanı sattık, 50 hayvanımız kaldı. 'Cabbar' ismini verdiğim yaklaşık 700 kilogramlık bir hayvanım var, 14 bin 500 lira istiyorum ama henüz alıcı çıkmadı." dedi.

Yozgat'tan gelen Zeki Selvi ise 15 gün önce getirdiği 37 hayvandan 15'ini sattığını ifade etti.

İlgiden memnun olduğunu anlatan Selvi, "Arife günü de burada olacağız, bayramın birinci ya da ikinci günü gideriz, satılmayan mallarımızı da geri götüreceğiz." dedi.

Gümüşhane'den gelen Mustafa Işık, 20 günde 18 büyükbaş hayvandan 17'sini sattığını belirtti.

Kurban fiyatlarının yüksek olmadığını vurgulayan Işık, "Üç yıldır besleyip büyüttüğümüz ve 'Değerlim' adını verdiğimiz yaklaşık 700 kilogramlık hayvanımızı şimdi 14 bin 500 liraya sattık. Elimizde bir hayvanımız kaldı, bayrama kadar satacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"Hayvan pazarı şehre uzak"

Iğdır'dan 122 küçükbaş hayvan getiren Mehmet Okçu, hayvanlarının kilosuna göre 900 liradan bin 600 liraya kadar alıcı bulduğunu ifade etti.

Hayvan pazarının şehir merkezinden uzak olduğunu kaydeden Okçu, şunları söyledi:

"Uzak oluşumuz nedeniyle müşterilerimiz bize ulaşamıyor. Burada kesim olsaydı satışlarımız daha da kolaylaşırdı. İnsanlar bir hayvan alacak, 50-100 lira nakliye parası vermek zorunda. Ayrıca kesim yerine gidecek, orada da kuyrukta bekleyecek. Bununla ilgili sorunların giderilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde hayvanlarımız elimizde kalacak ve zarar edeceğiz."

Hayvanlarından birine "Okaç" ismini verdiklerini belirten Okçu, keçinin diğer hayvanlara öncülük yaptığını, diğerlerine göre daha hızlı hareket ettiğini anlattı.

"Okaç"ı bin 600 liradan satacağını dile getiren Okçu, "Tüm hayvanlar, ailenin bir üyesi oluyor ama aralarından bazıları daha çok sizin gözünüze çarpıyor. 'Okaç' da bizim için öyle oldu. İnşallah bu pazarda hak ettiği değerde satılır." dedi.

"Kemer" evde kaldı "Aslan" alıcı bekliyor

Erzincan'dan gelen Ali Ataş, 200 küçükbaş hayvan getirdiğini ve 3 gündür pazarda olduğunu kaydetti.

Daha önceki yıllarda İstanbul'a giderken bu sene Antalya'yı tercih ettiklerini anlatan Ataş, "Bazı hayvanlara sevimlilikleri ve şekillerine göre isim veriyoruz. Belindeki çıkıntılar dolayısıyla bir hayvana 'Kemer' ismini verdik. Çocuklar onu çok seviyor ve satılmasını istemiyordu. Bu nedenle 'Kemer'i çocuklar üzülmesin diye damızlık için evde bıraktık. Ancak 'Aslan' adını verdiğimiz bir keçimiz daha var, o burada satılmayı bekliyor." diye konuştu.

Müşterilerden Latife Sağlam ise koyun alacağını ve fiyatların pahalı olmadığını dile getirerek, "Geçen yıl da aynı fiyata kurbanlık almıştık, pek fark yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA