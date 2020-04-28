ASKON Diyarbakır Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ASKON Diyarbakır Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamalarına destek verdiklerini söyledi.

ASKON Diyarbakır Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
28.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:35

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamalarına destek verdiklerini söyledi.

ASKON Diyarbakır Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, İHD ile beraber bazı Baroların Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın dini inanç temelindeki beyanlarını kınamalarını kabul etmediklerini söyledi. Başkan Nasıranlı, "Prof. Dr. Ali Erbaş cuma hutbesinde 'Ey insanlar İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutıliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti, hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesi idi. Yılda yüz binlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim' ifadelerini kullanmıştı. Bu beyanlar din insanlarının uyarma, tebliğ, Allah'ın emirlerini insanlara söyleme, iletme görevi kapsamında olup, din adamının kendi görevini yerine getirmektir. Nesil güvenliği, sağlık hakkının korunması ile ifade özgürlüğü niteliğindedir kaldı ki dinimizce haram ve yasak sayılan bu eylemi savunmak asla Müslümanlıkla hatta birçok inanca uymamakla beraber tarihte de görülüyor ki toplumları helaka kadar götürmektedir. Bizler ASKON Diyarbakır Şubesi olarak inancımıza ters olan, haram olan bu tür sapkınlıkları savunan hiç bir zihniyeti meşru görmediğimiz gibi özelikle benimde mensubu olduğum Diyarbakır Barosunun da bu kervana katılması ayrıca şahsımı üzmüştür, çünkü Diyarbakır peygamberler ve sahabeler kentidir, ayrıca Kürtlerin dini inançları, İslami değerleri, gelenekleri görenekleri vardır. Kürtler tarih boyunca mertlikleri, delikanlıları, değerleri, inançları aile kavramına olan bağlılıkları ile anılmışlardır ama Diyarbakır'da Kürtlerin değerlerine saygı duyulmadan baromuzun yapmış olduğu bu açıklamayı uygun görmeyip geri çekmesini öneriyorum, özellikle Kürt milletine büyük bir saygısızlık olmuştur. Kürtlerin hiçbir değeri ile bağı olmayan bu açıklama Diyarbakır Baromuzun yönetiminin kendi aydına yaptığı bu açıklama talihsizlik olarak nitelendiriyorum. İHD, Ankara Barosu ve İzmir Barosu ve Diyanet İşleri Başkanlığını hedef gösterenler ayrıca ahlaksızlıklara çanak tutanlar milletimizin bütün ahlaki değerlerine direk saldırı olarak görmekteyiz ve yine bu gün diyanete yapılan saldırı üzerinden bu tür zihniyetlerin asıl amaçlarının inancımıza saldırmak olduğunu da görmekteyiz. Dolayısı ile bunların diğer bir amacı da toplumu germek, toplumda kin ve nefreti yaymak ve kılıflar uydurularak toplumu dönüştürme çalışması yürütmek olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bizler, zina ve eş cinselliğin İslam dininin temel yasaklarından olduğuna inanıyor ve cuma hutbesindeki meşru uyarıları destekliyoruz. Kimsenin yaşam tarzına müdahale gibi bir durumu savunmadığımız gibi toplumu ayrıştırma ve ahlaksız yaşama sevk etmeye çalışan, toplumumuzun hiçbir değeri ile bağdaşmayan bu milletin değerleri ile ilgisi olmayan bu odaklara da çanak tutmuyoruz, aksine kınıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı Haberler
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haberler
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haberler
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Haberler
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
ABD'de 'Evde kal' uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
ABD'de "Evde kal" uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Faik Öztrak Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Aslı Enver Deniz Seki Şeyma Subaşı
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Genç Mayıs Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: ASKON Diyarbakır Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 11:18:12. #1.15#
title