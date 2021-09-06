Aşkın Tarifi bitti mi, neden final yapıyor? Aşkın Tarifi neden bitiyor? Aşkın Tarifi sezon finali mi tamamen mi bitecek? Açıklama geldi mi?

Kanal D'nin beğenilen dizisi Aşkın Tarifi final mi yapıyor, tamamen mi bitecek merak edildi. Twitter hesabından yapılan açıklamada dizinin tamamen final yapacağı görülüyor. Peki, Aşkın Tarifi bitti mi, neden final yapıyor? Aşkın Tarifi neden bitiyor? Aşkın Tarifi sezon finali mi tamamen mi bitecek? Açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar...

Yaz sezonunun bitmesiyle birlikte bazı dizilerin final yapacağı duyuruldu. Bu diziler arasında Kanal D'nin sevilen dizisi Aşkın Tarifi de var. Peki, Aşkın Tarifi final mi olacak? Aşkın Tarifi bitiyor mu? Aşkın Tarifi devam etmeyecek mi? Aşkın Tarifi neden final yapıyor? Aşkın Tarifi neden final oldu? İşte detaylar...

AŞKIN TARİFİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı 'Aşkın Tarifi' dizisinin 13. bölümde final yaparak ekranlara veda edeceği öğrenildi.

NTC Medya tarafından hazırlanan dizinin düşük gelen reytingleri final kararı alınmasında etkili oldu.

Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Aşkın Tarifi, şimdiye kadar 10 bölüm yayınladı.

Dizinin geriye sadece 3 bölümü kaldı. Aşkın Tarifi dizisi herhangi bir farklı durum olmazsa 6 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak 13. bölümü ile final yapacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

AŞKIN TARİFİ NEDEN BİTİYOR?

Ekranların sevilen dizisi Aşkın Tarifi bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. Henüz neden final yapıyor resmi bir açıklama yapılmadı.

Twitter resmi hesaptan yapılan paylaşım şöyle: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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Buna göre dizi 6 Eylül Pazartesi bugün ekranlara veda edecek.

AŞKIN TARİFİ KONUSU NE?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kadir Doğulu : Fırat Karasu

Serra Arıtürk : Naz Soyluer

Alper Saldıran : Taylan Günebakan

Yasemin Baştan : Sultan Yılmaz

Cem Davran : Hazım Soyluer