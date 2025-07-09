ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 9 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 9.07.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 9.07.2025 19:00:00

Detay: Polatlı İlçesi : Karapınar Mahallesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Karapınar mah. Bir Bölümü

---

Arıza Tarihi: 9.07.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 9.07.2025 19:00:00

Detay: Polatlı İlçesi : Gülveren Mahallesi Engin Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gülveren mah. Bir Bölümü

---

Arıza Tarihi: 9.07.2025 10:40:00

Tamir Tarihi: 9.07.2025 17:00:00

Detay: Polatlı İlçesi : Esentepe Mahallesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Esentepe Mah. bir bölümü

AKYURT

Arıza Tarihi: 9.07.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 9.07.2025 20:00:00

Detay: BALIKHİSAR MAHALLESİ TURGUT REİS CADDESİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR MAHALLESİ ÖZAL BULVARI

POLATLI

Arıza Tarihi: 9.07.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 9.07.2025 19:00:00

Detay: Polatlı İlçesi : Şentepe Mahallesi Eren Sk. üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mah. bir bölümü

AYAŞ

Arıza Tarihi: 9.07.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 9.07.2025 17:00:00

Detay: Ayaş Çanıllı Mahallesi Uluyol Mevkinde oluşan Enerji-SA kaynaklı arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Çanıllı Çiğdemci, Çanıllı Uluyol

---

Arıza Tarihi: 11.07.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 11.07.2025 18:00:00

Detay: Planlı kesinti Ayaş İlhan Mahallesi Kümeevler Mevkinde Enerji-SA bakım onarım çalışmasından kaynaklı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş İlhan Mahallesi

---

Arıza Tarihi: 13.07.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 13.07.2025 18:00:00

Detay: Planlı kesinti Ayaş Sinanlı Mahallesi Kümeevler Mevkinde Enerji-SA bakım onarım çalışmasından kaynaklı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Hocasinan,Cuma,Mahkeme Mahalleleri

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 9.07.2025 17:25:00

Tamir Tarihi: 10.07.2025 07:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi ayvaşık Mahallesini besleyen Depoda Su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle Yüksek kotlarda bulunan mahallelerde su kullanimi saglanamamaktadir. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Geneli