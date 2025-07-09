ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 9 TEMMUZ
Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
POLATLI
Arıza Tarihi: 9.07.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 9.07.2025 19:00:00
Detay: Polatlı İlçesi : Karapınar Mahallesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Karapınar mah. Bir Bölümü
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Arıza Tarihi: 9.07.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 9.07.2025 19:00:00
Detay: Polatlı İlçesi : Gülveren Mahallesi Engin Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Gülveren mah. Bir Bölümü
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Arıza Tarihi: 9.07.2025 10:40:00
Tamir Tarihi: 9.07.2025 17:00:00
Detay: Polatlı İlçesi : Esentepe Mahallesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Esentepe Mah. bir bölümü
AKYURT
Arıza Tarihi: 9.07.2025 10:30:00
Tamir Tarihi: 9.07.2025 20:00:00
Detay: BALIKHİSAR MAHALLESİ TURGUT REİS CADDESİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR MAHALLESİ ÖZAL BULVARI
POLATLI
Arıza Tarihi: 9.07.2025 11:30:00
Tamir Tarihi: 9.07.2025 19:00:00
Detay: Polatlı İlçesi : Şentepe Mahallesi Eren Sk. üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Şentepe Mah. bir bölümü
AYAŞ
Arıza Tarihi: 9.07.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 9.07.2025 17:00:00
Detay: Ayaş Çanıllı Mahallesi Uluyol Mevkinde oluşan Enerji-SA kaynaklı arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Çanıllı Çiğdemci, Çanıllı Uluyol
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Arıza Tarihi: 11.07.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 11.07.2025 18:00:00
Detay: Planlı kesinti Ayaş İlhan Mahallesi Kümeevler Mevkinde Enerji-SA bakım onarım çalışmasından kaynaklı su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş İlhan Mahallesi
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Arıza Tarihi: 13.07.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 13.07.2025 18:00:00
Detay: Planlı kesinti Ayaş Sinanlı Mahallesi Kümeevler Mevkinde Enerji-SA bakım onarım çalışmasından kaynaklı su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Hocasinan,Cuma,Mahkeme Mahalleleri
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 9.07.2025 17:25:00
Tamir Tarihi: 10.07.2025 07:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi ayvaşık Mahallesini besleyen Depoda Su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle Yüksek kotlarda bulunan mahallelerde su kullanimi saglanamamaktadir. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Geneli