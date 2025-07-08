ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 8.07.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 8.07.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi :Çamlıca Mahallesi Tarih Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Çamlıca Mah , Mehmet Akif Mah Bir Bölümü

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Arıza Tarihi: 8.07.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 8.07.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi : Fatih Mahallesi Fatih Sokak üzerinde bulunan içme suyu ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Fatih Mah Bir Bölümü

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 8.07.2025 15:50:00

Tamir Tarihi: 8.07.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Ayvaşık Akyazı 7 Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Ayvaşık Akyazı 7 Sokak Ve Ayvaşık Mahallesinin Bir Kısmı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 8.07.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 8.07.2025 20:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Saray Cumhuriyet Mahallesi Ergenekon caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi bir kısmı

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 8.07.2025 17:10:00

Tamir Tarihi: 8.07.2025 20:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ GAYRET SOKAKTA MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ GÜMÜŞ CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

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