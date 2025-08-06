ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte ASKİ tarafından yapılan açıklama:

KIZILCAHAMAM

Arıza Tarihi: 6.08.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 6.08.2025 17:00:00

Detay: Kızılcahamam Terfi İstasyonu K9 Pompa Arızası Nedeniyle Üst Kotlarda Basınç Düşüklüğü Oluşacağından Su Kesintisi Yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Yenice Mahallesi Yabanabat Sokak ve Civarları ve Karşıyaka Mahallesi Kardirbey Caddesi ve Civarları

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 6.08.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 6.08.2025 20:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi Eskişehir Yolu içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yapracık Mahallesi Bir Kısmı Yukarı Yurtçu Bir Kısmı

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 6.08.2025 10:10:00

Tamir Tarihi: 6.08.2025 16:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ SILA SOKAKTA MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ZİYA ÜLHAK CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

BALA

Arıza Tarihi: 6.08.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 6.08.2025 18:00:00

Detay: BALA İLÇESİ AFŞAR MAHALLESİ ŞEBEKE DAĞITIM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİ İLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: AFŞAR MAHALLESİ TAMAMI

SİNCAN

Arıza Tarihi: 6.08.2025 14:30:00

Tamir Tarihi: 6.08.2025 19:00:00

Detay: Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4. Cadde içerisinde Q110'luk boruda meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Fevzi çakmak mahallesi Orta Pınar TOKİ

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 6.08.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 6.08.2025 18:30:00

Detay: Pursaklar İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Yasin Sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesi bir kısmı