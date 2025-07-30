ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 30 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 30.07.2025 09:45:00

Tamir Tarihi: 30.07.2025 19:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT AHMET AYDOĞAN CADDESİNDE OLUŞAN SU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT AHMET AYDOĞAN CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR

MAMAK

Arıza Tarihi: 30.07.2025 10:40:00

Tamir Tarihi: 30.07.2025 17:40:00

Detay: MAMAK İLÇESİ CENGİZHAN MAHALLESİ P16 POMPA İSTASYONU ÖNÜNDEKİ Ø 300 LÜK VANA ARIZASINDAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: EGE MAHALLESİ, CENGİZHAN MAHALLESİ, MUTLU MAHALLESİ, GENERALZEKİDOĞAN MAHALLESİ ÜST KOTLARI FAHRİ KORUTURK MAHALLESİ ve DURALIALIC MAHALLESİ ÜST KOTLARI

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 30.07.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 30.07.2025 15:30:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Sirkeli Yeşilyurt Mahallesi Sütçü İmam caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Sirkeli Yeşilyurt Mahallesi bir kısmı

BALA

Arıza Tarihi: 28.07.2025 20:30:00

Tamir Tarihi: 29.07.2025 08:30:00

Detay: BALA İLÇESİ GRUP MAHALLELER İLETİM HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİĞİNDEN PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YENİKÖY VE KOÇYAYLA MAHALLELERİ

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 30.07.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 30.07.2025 13:30:00

Detay: AŞAĞI EĞLENCE MAH. MESTAN SOKAK İÇİ SU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: AŞAĞI EĞLENCE MH İLE İNCİRLİ MH

POLATLI

Arıza Tarihi: 30.07.2025 12:20:00

Tamir Tarihi: 30.07.2025 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi : Şehitlik Mahallesi Boztepe Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 30.07.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 30.07.2025 16:30:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ 5428 CAD İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100 MM ÇAPINDAKİ ENERJİ SA ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLI İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ

AKYURT

Arıza Tarihi: 30.07.2025 14:45:00

Tamir Tarihi: 30.07.2025 19:00:00

Detay: BÜGDÜZ MAH ÇANKIRI YOLU ENENERJİ SA ÇALIŞMASI NEDENİYLE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR VERDİGİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: BÜGDÜZ MAH ÇINAR ŞEHLER VE ÇANKIRI YOLU FABRİKALAR