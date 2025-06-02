ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 2.06.2025 11:40:00

Tamir Tarihi: 2.06.2025 16:00:00

Detay: İşçi Blokları Mahallesi 1506 Cadde İle 1502 Sokak Köşede Bulunan Q110'lik Pe Boru Arızasından Dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: İşçi Blokları Mahallesi 1506 Cadde, 1502 Sokak, 1501 Sokak, 1545/2 Sokak Ve Civarı

MAMAK

Arıza Tarihi: 2.06.2025 15:50:00

Tamir Tarihi: 2.06.2025 19:30:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Kayaş mahallesi 1520/1 sokak içinde ani olarak oluşan Q100 lük Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 02.06.2025 tarihinde Pazartesi günü 15.50 ile 19..00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Kayaş mahallesi etkilenmektedir.