ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 11 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 11.06.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 11.06.2025 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ "Ankara Metropol Kent İçmesuyu Ana İsale Hattı Projesi İnşaatı Yapım İşi" Kapsamında Yenimahalle ilçesi Ergenekon mahallesi Suadiye caddesi üzerinde Ø1600mm çelik boru hattından mevcut şebekeye Ø300mm branşman bağlantısı yapılacaktır. Branşman bağlantısının ivedilikle yapılabilmesi için 11.06.2025 Çarşamba günü saat:10:00 ile 16:00 saatleri arasında çalışma planlanmıştır. Çalışma kapsamında 10:00 - 16:00 saatleri arası su kesintisi gerekmekte olup kesintiden Yenimahalle ilçesi Esentepe ve Ergenekon mahallelerinin bir kısmı (N4) etkilenecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Esentepe Mah. Ergenekon Mah. bir kısmı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 11.06.2025 10:40:00

Tamir Tarihi: 11.06.2025 17:00:00

Detay: Sincan ilçesi gazi mahallesi gıpta caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: gazi mahallesi içerisindeki gıpta caddesi, çalı caddesi ve çevresi

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 11.06.2025 12:50:00

Tamir Tarihi: 11.06.2025 16:00:00

Detay: Yakupabdal mahallesi Serpmeler ,160 lık şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Yakupabdal mahallesi üst kotları

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 11.06.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 11.06.2025 16:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yeni Bağlıca Mahallesi 2301 Sokak içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeni Bağlıca mahallesinin bir kısmı.

MAMAK

Arıza Tarihi: 11.06.2025 13:40:00

Tamir Tarihi: 11.06.2025 18:20:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Kayaş mahallesi 1524 sokak içinde ani olarak oluşan Q100 lük Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 11.06.2025 tarihinde Çarşamba günü 13.40 ile 18..00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler:Kayaş mahallesi etkilenmektedir.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 11.06.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 11.06.2025 18:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Devlet Mahallesi 259 Sokak içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Eryaman mahallesi ,Devlet mahallesinin bir kısmı.