Askerlik kaç ay? 2021'de askerlik uzuyor mu? Lise, üniversite mezununa askerlik kaç ay? Bedelli askerlik kaç hafta?

Askerlik süresi, vatani görevini yapacak vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Askerlik kaç ay? 2021'de askerlik uzuyor mu? sorularının cevabı merak ediliyor. Askerlik süresinin farklı şekillerde düzenlenmesi nedeniyle Lise, üniversite mezununa askerlik kaç ay? Bedelli askerlik kaç hafta? sorular da yanıt arıyor.

Askerlik görevinin süresi son görüşmeler çerçevesinde azaltılmıştı. Lise ve üniversite mezunlarına farklı uygulanan prosedür hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Askerlik kaç ay? 2021'de askerlik uzuyor mu Askerlik görevi son görüşmelerle birlikte düşürülmüştü. Yeni sistemle birlikte öğrenim durumu fark etmeksizin askerlik hizmet süresi er ve erbaşlar için 6 ay olarak planlanmıştı.

2021'DE ASKERLİK UZUYOR MU? ASKERLİK KAÇ AY?

Milyonlarca gencin askerlik hizmetini ilgilendiren kanun teklifinin komisyondaki görüşmeleri ile askerlik süresinin değişip değişmediği aratılmaya başladı. Ancak askerlik süresi uzatılmadı veya 18 ay olmadı. Askerlik hizmet süresi er ve erbaşlar için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için de 12 ay olacak şekilde karar verildi. Aynı zamanda askerlik hizmeti, er, erbaş, yedek subay ve yedek astsubay olarak yerine getirilecek.

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ KANUN TEKLİFİ

TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yapılan değişikliklere göre:

Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.

Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak.

Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak.

Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

Teklif ayrıca uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyor.

Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden karşılanacak.

Dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.

Subaylara yönelik yapılan düzenlemelerle uyumlu şekilde, dış kaynaktan temin edilen astsubaylardan da deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybedenlerin; dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen astsubayların da verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde ilişikleri kesilecek.

Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek. Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa nasbedilebilecek.

Teklifle, nezdinde bulundukları kıta komutanı veya kurum amirlerinin, hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olması amaçlanıyor.