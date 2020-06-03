Askerde tüberküloz oldu, 10 yıllık hukuk mücadelesiyle gazi unvanını aldı
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Askerde tüberküloz oldu, 10 yıllık hukuk mücadelesiyle gazi unvanını aldı

AFYONKARAHİSAR'da yaşayan Ahmet Boran (30), vatani görevini yaptığı sırada Bingöl'de tüberküloz (verem) oldu.

Askerde tüberküloz oldu, 10 yıllık hukuk mücadelesiyle gazi unvanını aldı
03.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:09

AFYONKARAHİSAR'da yaşayan Ahmet Boran (30), vatani görevini yaptığı sırada Bingöl'de tüberküloz (verem) oldu. Uzun süreli tedavi sonrası hastalığın vücudunda yürüme kaybına neden olduğu Boran, gazilik unvanı alabilmek için başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), Boran'ın 'vazife malulü gazi' sayılmasına hükmetti. Boran, "Gazi unvanı, bana gurur verdi, mutlu etti" dedi.

Bingöl'de, 2010 yılında vatani görevini yaparken öksürük, yüksek ateş, halsizlik ve gece terlemesi şikayetleriyle hastaneye götürülen Piyade Er Ahmet Boran'a tüberküloz teşhisi konuldu. Daha sonra doktorların verdiği rapor ile terhis edilerek evine gönderilen Boran, haklarını öğrenmek için Türkiye Harp Mahlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ne başvurdu. Yaptığı görüşmeler sonrası gazi unvanı alabileceğini öğrenen Boran, bunun için mücadele başlatmaya karar verdi.

10 YIL SONRA GAZİ UNVANI Derneğin Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile birlikte gazi unvanını almak için harekete geçen Ahmet Boran'ın başvurusu reddedildi. Şube Başkanı Kumartaşlı ve avukat Serpil Öztürk'ün desteğiyle hukuk mücadelesi başlatan Boran, AYM'ye kadar götürdüğü yargı sürecinde haklı bulundu. Boran, 10 yıl sonra 'vazife malulü gazi' unvanını almaya hak kazandı. Gazi unvanını almanın mutluluğu ve gururunu yaşayan Boran'a, İsmail Kumartaşlı dernek madalyasını verdi. 'BU DAVADAN ÇIKAN SONUÇ EMSAL OLACAK'İsmail Kumartaşlı, Ahmet Boran'ın 10 yıllık hukuk mücadelesi sonrası gazilik unvanını almaya hak kazandığını söyledi. Boran'ın hastalığına askerliğin sebep ve tesiri olduğuna inandıkları için gerekli müracaatları yaptıklarını belirten Kumartaşlı, şunları söyledi:  "Müracaatlarımız reddedilince Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne dava açtık. Buradan da dava reddedildi. Sonrasında avukatımız Serpil Öztürk tekrar bir müracaatta bulundu ve 10 yıl sonra askerimiz malul gazi olarak haklarını aldı ve 10 yıllık geriye dönük haklarını aldı. Bu emsal olacak bir karardır. Çünkü askerlik görevini yaparken rahatsızlanan askerlere çoğu durumda vazife malulü gazilik unvanı verilmiyor. Bu anlamda kardeşimiz bugün itibarıyla gazi ve bundan sonra gazilik imkanlarının hepsinden yararlanacak."'GAZİLİK UNVANINI ALMAK GURUR VERDİ'

Uzun süre tedavi gören ve yürüme kaybı yaşayan Ahmet Boran, görevi sırasında ayaklarında ve boynunda yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye gittiğini söyledi. Boran, "Görevi yaparken ayaklarımda rahatsızlık ve boyunda şişme oldu. Daha sonra askeri hastaneye gönderildim. Orada tedavi gördükten sonra yatalak hale geldim, durumumum ağırlaştı. Oradan askerliğe elverişsiz olarak taburcu oldum. Başkanımız İsmail Kumartaşlı bize yol gösterdi, başvuru yaptık. İlk etapta reddedildi. Sonrasında avukat Serpil Öztürk ablamız bize yardımcı oldu ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduk. Sonrasında gazi unvanını almaya hak kazandık. Bu bana gurur verdi, mutlu etti" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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