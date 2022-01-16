Aldatma iddiaları sonrası şaşırtan hamle! İrem Derici ve Cem Belevi, Instagram'dan takipleşmeye başladı

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin kendisini Bircan Bali ile aldattığı iddia edilen Cem Belevi'ye bir şans daha verdiği iddia edildi. İkilinin sosyal medyadan birbirine tekrar takibe alması iddiaları güçlendirdi. Bircan Bali ise boşandığı kocasıyla yeniden barıştı.

Cem Belevi'nin İrem Derici'yi Bircan Bali ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Öyle ki Derici İbo Show'a çıkıp aldatıldığını da açık açık anlatmıştı. Derici "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakaladım, yakalattılar" demişti.

BİRCAN BALİ ESKİ EŞİYLE BARIŞTI

Tüm bu yaşananlardan sonra yeni bir gelişme yaşandı. Bircan Bali eski kocasıyla barıştı ve aşk pozlarını da Instagram'dan paylaştı.

KARŞILIKLI TAKİP BAŞLADI

Bircan Bali'nin paylaşımından sonra İrem Derici'nin Cem Belevi ile ilişkisine bir şans verdiği iddiası gündeme geldi. İkili Instagram'dan yeniden takipleşmeye de başladı.

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