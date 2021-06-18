Aşk şiirleri 2021 - Kısa aşk şiirleri ve en güzel aşk şiirleri

Aşk gerçekte nedir? Yıllarca bu soru üzerinde düşünülmüş ve çeşitli cevaplar aranmıştır. Tam olarak tatmin edici cevaplar ortaya konulamamıştır. Çünkü, herkes kendi gerçeğine göre aşkı tanımlayabilmiştir. En basit tabiriyle aşk, bir başka varlığa duyulan derin sevgidir. Aşka olan inanca dair yazılmış aşk şiirleri 2021 sayfamızdan kısa aşk şiirleri ve en güzel aşk şiirlerini derledik...

Ünlü şairlerin hepsinin bir aşk şiiri vardır. Hatta herkesin kendisine ait bir aşk şiiri vardır, sevdikleri. Bazı şairler ise hep aşk konulu şiirler yazarlar. Şiir denince ilk aşk gelir çoğunlukla. İşte birbirinde etkileyici aşk şiirleri

AŞK ŞİİRLERİ

Türk edebiyatının seçkin en güzel 10 aşk şiiri

1: Bir Adın Kalmalı - Ahmet Hamdi Tanpınar

Bir Adın Kalmalı Geriye

Bütün Kırılmış Şeylerin Nihayetinde

Aynaların Ardında Sır

Yalnızlığın Peşinde Kuvvet

Evet Nihayet

Bir Adın Kalmalı Geriye

Bir De O Kahreden Gurbet

Sen Say Ki

Ben Hiç Ağlamadım

Hiç Ateşe Tutmadım Yüreğimi

Geceleri, Koynuma Almadım İhaneti

Ve Say Ki

Bütün Şiirler Gözlerini

Bütün Şarkılar Saçlarını Söylemedi

Hele Nihavent

Hele Buselik Hiç Geçmedi Fikrimden

Ve Hiç Gitmedi

Bir Topak Kan Gibi Adın

İçimin Nehirlerinden

Evet Yangın

Evet Salaş Yalvarmanın Korkusunda Talan

Evet Kaybetmenin O Zehirli Buğusu

Evet Nisyan

Evet Kahrolmuş Sayfaların Arasında Adın

Sokaklar Dolusu Bir Adamın Yalnızlığı

Bu Sevda Biraz Nadan

Biraz Da Hıçkırık Tadı

Pencere Önü Menekşelerinde Her Akşam

Dağlar Sonra Oynadı Yerinden

Ve Hallaçlar Attı Pamuğu Fütursuzca

Sen Say Ki

Yerin Dibine Geçti

Geçmeyesi Sevdam

Ve Ben Seni Sevdiğim Zaman

Bu Şehre Yağmurlar Yağdı

Yani Ben Seni Sevdiğim Zaman

Ayrılık Kurşun Kadar Ağır

Gülüşün Kadar Felaketiydi Yaşamanın

Yine De Bir Adın Kalmalı Geriye

Bütün Kırılmış Şeylerin Nihayetinde

Aynaların Ardında Sır

Yalnızlığın Peşinde Kuvvet

Evet Nihayet

Bir Adın Kalmalı Geriye

Bir De O Kahreden Gurbet

Beni Affet

Kaybetmek İçin Erken, Sevmek İçin Çok Geç…

2:Ben Sana Mecburum - Atilla İlhan

Ben sana mecburum bilemezsin

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum

Büyüdükçe büyüyor gözlerin

Ben sana mecburum bilemezsin

İçimi seninle ısıtıyorum.

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor

Bu şehir o eski istanbul mudur

Karanlıkta bulutlar parçalanıyor

Sokak lambaları birden yanıyor

Kaldırımlarda yağmur kokusu

Ben sana mecburum sen yoksun.

Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur

İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur

Tutsak ustura ağzında yaşamaktan

Kimi zaman ellerini kırar tutkusu

Bir kaç hayat çıkarır yaşamasından

Hangi kapıyı çalsa kimi zaman

Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu

Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor

Eski zamanlardan bir cuma çalıyor

Durup köşe başında deliksiz dinlesem

Sana kullanılmamış bir gök getirsem

Haftalar ellerimde ufalanıyor

Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem

Ben sana mecburum sen yoksun.

Belki haziran da mavi benekli çocuksun

Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor

Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden

Belki yeşilköy'de uçağa biniyorsun

Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor

Belki körsün kırılmışsın telaş içindesin

Kötü rüzgar saçlarını götürüyor

Ne vakit bir yaşamak düşünsem

Bu kurtlar sofrasında belki zor

Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden

Ne vakit bir yaşamak düşünsem

Sus deyip adınla başlıyorum

İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin

Hayır başka türlü olmayacak

Ben sana mecburum bilemezsin.

3: Bende Kal - Aziz Nesin

Bir tohum verdin

Çiçeğini al

Bir çekirdek verdin

Ağacını al

Bir dal verdin

Ormanını al

Dünyamı verdim sana

Bende kal

4: Anladım -Can Yücel

Bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını,

Kendimi bulduğumda anladım.

Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış

Kendi yolumu çizdiğimde anladım..

Bir tek yaşanarak öğrenilirmiş hayat, okuyarak, dinleyerek

değil.. Bildiklerini bana neden anlatmadığını, anladım..

Yüreğinde ask olmadan geçen her gün kayıpmış

Ask peşinden neden yalınayak koştuğunu anladım...

Acı doruğa ulaştığında gözyaşı; gelmezmiş gözlerden,

Neden hiç ağlamadığını anladım..

Ağlayanı güldürebilmek, ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş,

Gözyaşımı kahkaha çevirdiğinde anladım..

Bir insani herhangi biri kırabilir, ama bir tek en çok sevdiği

acıtabiliyormuş, Çok acıttığında anladım..

Fakat hak edermiş; sevilen onun için dökülen her damla

Gözyaşını, Gözyaşlarıyla birlikte sevinçler terk ettiğinde anladım..

Yalan söylememek değil, gerçeği gizlememekmiş marifet,

Yüreğini elime koyduğunda anladım..

''Sana ihtiyacım var, gel!'' diyebilmekmiş güçlü olmak,

Sana ''git'' dediğimde anladım…

Biri sana ''git'' dediğinde, 'kalmak istiyorum'' diyebilmekmiş sevmek,

Git dediklerinde gittiğimde anladım..

Sana sevgim şımarık bir çocukmuş, her düştüğünde zırıl zırıl ağlayan,

Büyüyüp bana sımsıkı sarıldığında anladım..

Özür dilemek değil, ''affet beni'' diye haykırmak istemekmiş pişman olmak,

Gerçekten pişman olduğumda anladım..

Ve gurur, kaybedenlerin, acizlerin maskesiymiş

Sevgi dolu yüreklerde gurur olmazmış

Yüreğimde sevgi bulduğumda anladım..

Ölürcesine isteyen beklemez, sadece umut edermiş bir gün affedilmeyi,

Beni affetmeni ölürcesine istediğimde anladım..

Sevgi emekmiş;

Emek ise vazgeçemeyecek kadar, ama özgür bırakacak kadar

Sevmekmiş...

5: Serenad - Cahit Sıtkı Tarancı



Kimdir bana gülümsiyen yeşillik balkonundan?

Demek gecelerden sonra nihayet gün doğuyor.

Bir gülüsündür gençliğimi döndürdü yolundan

Yanan şu alnım elinin gölgesiyle soğuyor.

Güzelsin ya, ne olursan ol, girdin hikâyeme

Çok değil evi barkı terkedip sana uyduğum

Ancak sen tâzelikte gül yaraşır pencereme

Uykusuz gecelerimde kokusunu duyduğum.

Eğil bak suya, ordadır güzelliğin, gençliğim

Sen gel beni dinle, günlerimiz heba olmasın

Yorgun başımı göğsünde emniyette bileyim

Artık taslarımız ayrı çeşmelerden dolmasın.

6:Biliyorum Sana Giden - Cemal Süreya



Biliyorum sana giden yollar kapalı

Üstelik sen de hiç bir zaman sevmedin beni

Ne kadar yakından ve arada uçurum;

İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi

Uyandım uyandım, hep seni düşündüm

Yalnız seni, yalnız senin gözlerini

Sen Bayan Nihayet, sen ölümüm kalımım

Ben artık adam olmam bu derde düşeli

Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum ordan oraya

Yoksa gururlu bir kişiyim aslında, inan ki

Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi

Ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği

Kaç kez sana uzaktan baktım 5.45 vapurunda;

Hangi şarkıyı duysam, bizimçin söylenmiş sanki

Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor

Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini

Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu

Bağışla bir daha tekrarlanmaz hiçbiri

Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım

Bu böyle pek de kolay değil gerçi...

Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya

Bunun verdiği mutluluk da az değil ki

Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa,

Sensizliğin bir adı olur, bir anlamı olur belki

İnan belli etmem, seni hiç rahatsız etmem,

Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi:

Bir geceyarısı yazıyorum bu mektubu

Yalvarırım onu okuma çarşamba günleri

7:Oda - Edip Cansever



Ben o doğum sancılarıyla kıvranan odamda

Bir süredir hiç kımıldamıyorum

Hiç kımıldamıyorum, dersem, ölümün eskizlerini çiziyorum eskisi gibi

Yüzümün rüzgârıyla oynuyorum arada

Yüzümün rüzgârıyla… bu ufak yolculuk değiştiriyor beni

Bir koltuktan bir başka koltuğa geçiyorum meselâ. Kendimi

Yerlerde sürüyerekten. Yerler ki taş gibi soğuk

Soğuk bir taş kabartmasına benzetiyor gövdemi

Ne zaman – Ben bunu hiç bilmiyorum

O zaman – O zaman mı, bilmiyorum

Eski bir uygarlık kalıntısı gibi

Bir başıma duyuyorum artık yalnızlığımı

Bir başıma duyuyorum artık yalnızlığımı. Ve beni

Bu çağ üstü duyarlık azıcık yatıştırıyor

Ayağa kalkıyorum birden, boşluğa uzatıyorum ellerimi

Mırıldanıyorum sanki ara vermeden

Sesi yitmiş bir tanrının bana diyeceklerini

Gün günden odamın şeklini alıyorum

İşliyorum bu iniltili varlığı yeniden

Kim bilir, duyuyorum yazgısını belki de

Kuru bir dal parçasını içinden yiye yiye

Dal olan bir böceğin

O garip yazgısını

Ne ölüme benzer ne ölümsüzlüğe.

8:Üç Kez Seni Seviyorum Diye Uyandım - İlhan Berk



Üç kez seni seviyorum diye uyandım

Tuttum sonra çiçeklerin suyunu değiştirdim

Bir bulut başını almış gidiyordu görüyordum.

Sabahın bir yerinden düşmüş gibiydi yüzün.

Sokağı balkonları yarım kalmış bir şiiri teptim

Sıkıldım yemekler yaptım kendime otlar kuruttum

-Taflanım! diyordu bir ses duyuyordum.

Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzün.

Kalktım sonra bir aşağı bir yukarı dolaştım

Şiirler okudum şiirlerdeki yaşa geldim

Karanfil sakız kokan soluğunu üstümde duydum.

Eskitiyorum eskitiyorum kalıyor ne kadar güzel olduğun.

9: Beklenen - Necip Fazıl Kısa Kürek

Ne hasta bekler sabahı,

Ne taze ölüyü mezar.

Ne de şeytan, bir günahı,

Seni beklediğim kadar.

Geçti istemem gelmeni,

Yokluğunda buldum seni;

Bırak vehmimde gölgeni,

Gelme, artık neye yarar?

10:Sevdaya mı Tutuldum - Orhan Veli kanık

Benim de mi düşüncelerim olacaktı,

Bende mi böyle uykusuz kalacaktım,

Sessiz, sedasız mı olacaktım böyle?

Çok sevdiğim salatayı bile

Aramaz mı olacaktım?

Ben böyle mi olacaktım?

Kaynak: Antoloji.com