Aşk mektubu yazdığı genç kızın anne ve babasını öldürdü, müebbet hapisle yargılanıyor

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, kızlarına aşk mektubu yazması nedeniyle kendisinden şikayetçi olan komşuları Serkan Akarsu (45) ile eşi Gülseven Akarsu'yu (42) pompalı tüfekle vurarak öldüren Mehmet Akkuzu'nun (53) iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına devam edildi. Akarsu çiftinin kızları Kübranur Akarsu (20), Mehmet Akkuzu'nun küçük yaşlardan itibaren kendisine sözlü tacizde bulunduğunu, daha sonra mektup yazarak kendisini sevdiğini yazdığını söyledi.

Olay, geçen yıl 9 Mayıs günü İzmit Şahinler Mahallesi Gırgırlar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Akkuzu, iddiaya göre komşusunun kızı Kübranur Akarsu'ya, "Seni seviyorum, senden hoşlanıyorum" yazılı mektup bıraktı. Kübranur Akarsu'nun babası Serkan Akarsu ile annesi Gülseven Akarsu olayı yargıya taşıdı. Yaklaşık 2 yıldır devam eden mahkeme nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile, evlerinin yakınlarında bulunan tarlada karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından Mehmet Akkuzu, pompalı tüfek ile Serkan Akarsu ve Gülseven Akarsu'yu 5 el ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan Mehmet Akkuzu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Akkuzu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Mart tarihine erteledi.