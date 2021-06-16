Aşk Mantık İntikam Esra kimdir? Burcu Özberk kim, kaç yaşında, nereli?

FOX TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, başrol oyuncularından Aşk Mantık İntikam Esra kimdir? Burcu Özberk kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

FOX TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, başrol oyuncularından Aşk Mantık İntikam Esra kimdir? Burcu Özberk kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

AŞK MANTIK İNTİKAM ESRA KİMDİR?

Esra'nın yüzünde bir gülümseme ile hatırladığı yılları babasının işinden ayrılıp hayallerinin peşinde koşmaya karar vermesiyle sonlanır. Babası hayallerinin peşinde koşarken tüm mal varlıklarını kaybederler. Sabah akşam çalışıp çocuklarına bakan annesi Menekşe'yi gören Esra kararını verir. Hayal kurmak insanın başına bela açıyordur. Aşık olmak ise insanın sağlıklı düşünmesini engelliyordur. Esra bu düşünceyle büyür. Çocukluğundan beri ona aşık olan Ozan Korfalı çok iyi bir üniversitede bilgisayar mühendisliği okumuştur. Esra ve Ozan kısa zaman sonra evlenirler. Esra tam da hayal ettiği gibi bir hayat yaşamaktadır. Ozan bir akşam işinden ayrıldığını, hayallerinin peşinde koşacağını söyler ancak Esra, dönüp dolaşıp kaçtığı şeyin tam ortasında kalmıştır.

Esra eğlenceli ve güçlü bir kızdır. Abisiyle birbirleriyle sürekli didişseler de aslında aile bağları çok kuvvetlidir. Babasını her şeye rağmen çok sever. Annesi ise hem arkadaşı, hem dert ortağıdır.

Hırslıdır, kolay pes etmez. En dibe bile vursa küllerinden yeniden doğup yeniden ayaklanır. Denemekten de kaybetmekten korkmaz.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk 12 Aralık 1989'da Eskişehir'de doğan Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.

2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır.Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.

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