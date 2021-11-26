Aşk Mantık İntikam 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 23. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm! - Haberler
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Aşk Mantık İntikam 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 23. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!

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Aşk Mantık İntikam 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 23. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!

Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bugün 24. bölüm ile yayınlanıyor. Yeni bölümünün ardından Aşk Mantık İntikam 24. bölüm fragmanı çıktı mı? 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak edildi. Peki, Aşk Mantık İntikam 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 23. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? İşte bilgiler...

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Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Aşk Mantık İntikam henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan 23. bölümün ardından 24. bölüm fragmanı çıkacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Ozan ve Esra, Mert'in kim olduğunu artık bilmektedir. Mert Ozan'la konuşmak için şirkete girer fakat beklenmedik bir müdahale ile Ozan'a ulaşamaz. Ozan ve Esra, Mert'in tüm kişisel bilgilerine erişmiştir. Adım adım Mert'in peşine düşerler. Çağla her anlamda köşeye sıkışmıştır ve Mert'in uzlaşmak gibi bir niyeti yoktur. Sonunda beklenen yüzleşme gerçekleşir. Ozan, Çağla ve Mert'i karşı karşıya getirir. Esra ise çok önemli bir karar alır. Esra'nın aldığı bu karardan sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır.

Aşk Mantık İntikam 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 23. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

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