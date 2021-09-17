Aşk Mantık İntikam 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 13. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm! - Haberler
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Aşk Mantık İntikam 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 13. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!

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Aşk Mantık İntikam 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 13. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!

Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bugün 14. bölüm ile yayınlanıyor. Yeni bölümünün ardından Aşk Mantık İntikam 14. bölüm fragmanı çıktı mı? 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak edildi. Peki, Aşk Mantık İntikam 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 13. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? İşte bilgiler...

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Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

Aşk Mantık İntikam henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan 13. bölümün ardından 14. bölüm fragmanı çıkacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Çınar, Esra'ya Antalya'ya yerleşmeyi teklif eder. Yakındakiler uygulamasının Antalya ofisi açılacaktır ve işlerin başında durmaları gerekmektedir. Ailesini ve arkadaşlarını bırakmak istemeyen Esra bir yandan da Ozan'dan uzaklaşmanın kendisine iyi geleceğini düşünmektedir. Ozan'ın tek derdi ise Esra'yla konuşup gerçekleri ona anlatabilmektir. Her denemesi Esra'nın reddiyle sonuçlansa da Ozan'ın pes etmeye niyeti yoktur. Sonunda bir yolunu bulup Esra'ya gerçekleri açıklar. Esra bu konuşmadan sonra Antalya planıyla ilgili son kararını verir ve bu kararı Ozan'a hayli ilginç bir şekilde açıklar. Ozan'ın son hamlesi ise şok edici olacaktır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Aşk Mantık İntikam 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 13. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

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Haber: Aşk Mantık İntikam 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 13. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm! - Haberler
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