Aşk Mantık İntikam 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 13. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Aşk Mantık İntikam geçen bölüm izle! Aşk Mantık İntikam canlı izle! Aşk Mantık İntikam ne zaman çıkacak? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm haftaya mı? Aşk Mantık İntikam fragmanı çıktı mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler oldu? Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Mantık İntikam henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan 13. bölümün ardından 14. bölüm fragmanı çıkacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çınar, Esra'ya Antalya'ya yerleşmeyi teklif eder. Yakındakiler uygulamasının Antalya ofisi açılacaktır ve işlerin başında durmaları gerekmektedir. Ailesini ve arkadaşlarını bırakmak istemeyen Esra bir yandan da Ozan'dan uzaklaşmanın kendisine iyi geleceğini düşünmektedir. Ozan'ın tek derdi ise Esra'yla konuşup gerçekleri ona anlatabilmektir. Her denemesi Esra'nın reddiyle sonuçlansa da Ozan'ın pes etmeye niyeti yoktur. Sonunda bir yolunu bulup Esra'ya gerçekleri açıklar. Esra bu konuşmadan sonra Antalya planıyla ilgili son kararını verir ve bu kararı Ozan'a hayli ilginç bir şekilde açıklar. Ozan'ın son hamlesi ise şok edici olacaktır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

Haberler.com - Gündem