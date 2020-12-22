"Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım

Koronavirüsün mutasyona uğraması tüm dünyada tedirginlik yaratırken, Prof. Dr. Ercüment Ovalı konuyla ilgili açıklamada bulundu. Aylar önce "Aşıyı buldum" dedikten sonra sessizliğe bürünen Ovalı, "Mevcut uluslararası politikaların değil pandemiyi durdurmak, aşıya dirençli yeni Covid-21'e neden olacağını haftalar önce yazmıştım" dedi.

Çin'den 1 yıl önce yayılmaya başlayan koronavirüs mutasyona uğrarken bu durum tüm dünyada panik havası yarattı. Onay alan bazı aşılardan sonra toplu aşılama programlarının başlayacağı bu günlerde mutasyonun aşıların etkinliğini azaltıp azaltmayacağı merak edildi.

ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Salgının ilk başladığı zamanlarda laboratuvara kapanan ve aşıyı bulduğuna dair açıklamalarda bulunan Ercüment Ovalı daha sonra sessizliğe bürünmüştü. Ovalı en son Dornaz Alfa ilacını koronavirüs tedavisi için önerirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz" demişti. Bakanın açıklamasından sonra açıklama yapmayan ve sessizliğe bürünen Ovalı koronavirüsün mutasyona uğramasıyla birlikte ortaya çıkarak değerlendirmelerde bulundu.

"MUTASYON HIZI DEVAM EDERSE AŞILARIN DEVRE DIŞI KALMASI KAÇINILMAZ"

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Ovalı, "Mevcut mutasyonlar şimdilik aşıların etkinliğini etkileyecek yapıda değil. Ama bu mutasyon hızı devam ederse aşıların devre dışı kalması kaçınılmaz görülmektedir. Mutasyonlardan en çok etkilenecek aşılar spike proteinin hedefleyen aşılar olup, bu durum; Pfizer, Moderna, Astrazenka gibi aşıları devre dışı bırakabilir" dedi.

"YENİ AŞI ÜRETİMLERİNİ GEREKLİ HALE GETİRECEKTİR"

Açıklamalarına devam eden Ovalı, "Tam virüs aşıları ise hala etkili olmaya devam edecek ama koruyuculukları yüzde 90'larda yüzde 40'lara doğru düşebilecektir. Bu durum yeni virüse karşı yeni aşı üretimlerini gerekli hale getirecektir. Her yıl gripte olduğu gibi yeni aşı üretmek zorunlu hale gelecek ve büyük Faz III insan deneyimi gerektirmeyen klasik tip aşılar tabloya hakim olacaklardır" ifadelerini kullandı.

"HAFTALAR ÖNCE YAZMIŞTIM"

Ovalı açıklamalarının devamında, "Ayrıca aşılara olan talebin yoğunluğu nedeniyle de her ülkenin özellikle kendi aşısını üretme zorunluluğu bir kez daha gündeme gelecektir. Yoğun karantina olmadan yapılacak kademeli aşılamanın, yeni mutasyonların oluşumunu engelleyemeyeceğini, mevcut uluslararası politikaların değil pandemiyi durdurmak aşıya dirençli yeni Covid-21'e neden olacağını haftalar önce yazmıştım" şeklinde konuştu. Ovalı açıklamalarının devamında yeni yazısında çözümü yazacağını da aktardı.