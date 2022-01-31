Asiye taburcu edildi, sevincini el sallayarak gösterdi (4)

DUYMADA, YEME VE İÇMEDE SORUN YOK

Asiye Ateş'in 37 gün sonra taburcu edilmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, gerçekleştirilen operasyonları değerlendirdi. Güzel bir haber paylaştıklarını anlatan Prof. Dr. Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı'nın katkılarının büyük olduğunu söyledi. Asiye'nin yüz ve işitmeyle ilgili bir sorununun kalmadığını, ilerleyen dönemlerde estetik amaçlı birkaç operasyonun gerçekleşeceğini kaydeden Prof. Dr. Özlenen Özkan şöyle konuştu:

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de bir hastayı daha taburcu etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Aslı DURAN/ANTALYA,