Asistan doktorları rehin alıp, serbest kalan kişi başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde odaya kilitlediği 2 asistan doktordan birini darbetmek suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Uğur Çalışkan (35), başsavcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. Çalışkan, bu kez çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi saat 21.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Pediatri Servisi'nde yaşandı. Bir hasta yakınının kartını alan Uğur Çalışkan, hastaneye girip ikinci kata çıktı. Çalışkan, çocuk pediatri servisinde çocuk sağlığı ve hastalıkları asistan doktorları Begüm Yağmur Bakkalcı ve Osman Gazi Sağlam'ın bulunduğu doktor odasına girdi. Çalışkan'ın, parfüm satmaya çalıştığı doktorlar Bakkalcı ve Sağlam hastalarıyla ilgilenmelerini gerektiğini belirterek servisi terk etmesini istedi.