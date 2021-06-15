Aşısı çıkmayan Bade İşçil isyan etti: Acaba oyuncu değil miyim?

Bade İşçil, Sağlık Bakanlığı'nın sanatçıları aşı takvimine eklediğini ancak henüz kendisine aşı çıkmadığını söyledi.

Bade İşçil, köpeği Mösyö'yü gezintiye çıkardığı Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Ünlü oyuncu, Sağlık Bakanlığı'nın sanatçıları aşı takvimine eklediğini ancak henüz kendisine aşı çıkmadığını söyledi. 'Acaba ben oyuncu değil miyim? Şüpheye düştüm' sözleriyle kendisine aşı çıkmamasına sitem eden oyuncu, ayrıca sosyal medyada aşı karşıtlarının yazdıkları yorumlarla insanları şüpheye düşürdüklerini söyledi.

Aşı karşıtı olmadığını da söyleyen İşçil "Evet bizim sektöre aşı çıktı ama henüz bana çıkmadı, her gün sağlık bakanlığının sistemine girip bakıyorum. Acaba ben oyuncu değil miyim? Bana henüz piyango vurmadı. Biraz da akışına bıraktım. Kısmetse nasipse artık olacağım. Bizim sektörümüz de daha rahatlar insanlar gönül rahatlığıyla setlere gider" şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin