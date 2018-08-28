Aşiret Liderinin Kızı ve Damadına Düğünde 450 Bin TL ve 1 Kilo Altın Takıldı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan ve terörle mücadelede güvenlik güçlerinin yanında yer alan Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman'ın kızı Şeyma ve kuzeninin oğlu Elind Adıyaman, 3 gün 3 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Düğünde konuklar çifte 450 bin lira, geline de yaklaşık 1 kilo altın takı taktı. Almanya, İsviçre, Irak, Belçika ve İran'dan da davetlilerin katıldığı düğün, drone ile görüntülendi.

HAYATINI KAYBEDEN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYININ OĞLU EVLENDİ

2015 yılında yapılan genel seçimlerde, AK Parti'den Şırnak milletvekili adayı olan ve geçen yıl kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Lezgin Adıyaman'ın oğlu Elind Adıyaman ve Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman'ın kızı Şeyma Adıyaman, Beytüşşebap'ta evlendi.

DÜĞÜN ÖNEMLİ MİSAFİRLERİ AĞIRLADI

AK Parti Şırnak Gençlik Kolları Başkanı da olan damat Elind Adıyaman ile Şeyma Adıyaman'ın 3 gün 3 gece süren düğününe Almanya, İsviçre, Irak, Belçika ve İran'dan da davetlilerin aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin davetli katıldı. Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener, 8'inci Komando Alay Komutanı Yarbay Tahsin Saruhan, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda aşiret lideri de düğünde yer aldı. Düğünde, altın takıları ve rengarenk yöresel kıyafetleriyle kadınlar ve erkekler, şarkılar eşliğinde, uzun süre halay çekti.

AŞİRETLERDEN DOLAR VE EURO TEPKİSİ

Jirki, Evdan, Giravyan, Mamhuran ve Goyan aşiret liderleri, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına ve dövizdeki dalgalanmaya karşı, gelin ve damada dolar ve Euro yerine Türk Lirası takılması konusunda üyelerine talimatlar verdi. Bunun üzerine aşiret liderleri ve üyeler, çifte düğün hediyesi olarak Türk Lirası taktı. Diğer konukların da takı töreninde Türk Lirası taktığı öğrenildi. Drone ile görüntülenen düğünde konuklar çifte 450 bin lira, geline de yaklaşık 1 kilo altın takı taktı. Düğün yemeği için 50 koyun ve keçinin kesildiği, 1 ton pirinç kullanıldığı belirtildi.

5 BİN TL TAKTI, 2 KAMYON ÇEYİZ GÖNDERDİ

Düğünle ilgili bilgi veren damadın amcası Mehmet Adıyaman, aşiretler arasında başlık parası olmadığını belirterek, "Yeğenimin düğününe gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Yeğenime, amcamın kızını istedik. Aşiretimizin lideri amcam, bize kızını verdi. Bugün onların düğünü, binlerce misafirimiz var, herkese çok teşekkür ederim. Herkes aşiretlerin başlık parası karşılığında kız verdiğini biliyor. Ama burada öyle bir şey yok. Amcam kızını verdi. Kendisi gelip damada 5 bin Türk Lirası taktı. Ayrıca 2 kamyon dolusu çeyiz gönderdi. 4 gün boyunca misafirlerimizi ağırladı. Minnettarım hepsine, şükranlarımı sunarım." dedi.