Aşıla nedir, Aşıla mobil uygulaması nasıl indirilir? Korona aşısı için kayıt nasıl yapılır? Aşıla ön kayıt nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı'nın aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirdiği Aşıla mobil uygulaması dikkat çekmeye devam ediyor. Vatandaşların dikkatini çeken uygulama hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Aşıla nedir, Aşıla mobil uygulaması nasıl indirilir? Aşıla ön kayıt nasıl yapılır?

Türkiye'nin Çin'den aldığı 3 milyon doz koronavirüs aşısının incelemesi, bu hafta ortasında tamamlanacak. Perşembe veya cuma gününden itibaren ilk aşılar vurulmaya başlayacak. Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Peki, Aşıla mobil uygulaması nasıl indirilir? Aşıla ön kayıt nasıl yapılır?

AŞILA UYGULAMASI NEDİR?

Aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Herkes önce kayıt olacak, sonra aşı yapılacak.

AŞILA MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek. Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

AŞILA ÖN KAYIT: KORONA AŞISI İÇİN KAYIT NASIL YAPILIR?

Uygulamayı indirdikten sonra kayıt işlemlerinizi adımları takip ederek tamamlayabilirsiniz. Ön kayıt işlemi için adımları takip ediniz;

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#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.