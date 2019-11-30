Aşık Veysel'in dizeleri park oldu

30.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:17

Sultanbeyli'de, Aşık Veysel'in ünlü dizelerinden esinlenilerek yapılan uzunca bir yol şeklindeki park hizmete açıldı. Sultanbeylili vatandaşlara rahatça gezebilecekleri bir ortam sunan parkta Aşık Veysel Şatıroğlu'nun adı yaşatılacak. Açılışı yapılan Aşık Veysel Parkı aynı zamanda havadan görüntülendi.



Söylediği türkülerle evrenselleşen ve herkesin sevgisini kazanan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun adı Sultanbeyli'de açılışı yapılan yeni parkta yaşatılacak. Parkın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin katıldı.



Ozanın "Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece" dizelerinden hareketle uzun, ince bir yol şeklinde oluşturulan yeni park; üstadın dizelerini yansıtıyor. Yavuz Selim Mahallesi'ne kurulan parkın içinde dinlenme alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları bulunuyor. Ayrıca parkın duvarlarına da Aşık Veysel'in dizeleri yazıldı.



Parkla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli'ye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Açılan parkla Aşık Veysel gibi topluma mal olmuş, söylediği türkülerle insanların yüreğine dokunmuş bir değerin Sultanbeyli'de ilelebet yaşayacağının altını çizen Başkan Keskin, "Parkımız, 8 bin metrekare alan üzerine kurulan, gölet sosyal tesisleri ile Aydos Ormanı'nı bağlayan yeşil bir koridordan oluşuyor. Halk ozanımız Aşık Veysel, "Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece" diyor. İstanbul'un fethinin başladığı yer olan ilçemize kazandırdığımız parkımızı belki de en iyi bu cümleler ifade ediyor. Hemşehrilerimiz, yürüme alanıyla uzun ince bir yolda gece gündüz gönül rahatlığıyla sevdikleriyle vakit geçirecek, şehir hayatının sıkıcılığına bir nebze ara verip nefes alacaklar. Parkımıza ozanımız Aşık Veysel'in adını verdik. Duvarlarımızı onun ölümsüz dizeleriyle süsledik. Yürüyüş yolları, dinlenme alanları, çocuk oyun alanlarıyla parkımız halkımıza hizmet edecek. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Park açılışında açıklamalarında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün Sultanbeyli ilçemizde değerli bir tesisin açılışında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sözün ve sazın üstadı Aşık Veysel'imizin adını taşıyan bu parkın Sultanbeylili vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu kadar anlamlı bir projeye Aşık Veysel'in adının verilmesine de ayrı teşekkür ediyorum. Bakanlığımız olarak bu projeye değer katacak Kitap Kafe'nin sözünü buradan veriyorum, hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızla toplantımızı yaptık. Sultanbeyli'ye yüzme havuzları, basket sahaları, koşu parkurları kazandıracağız. Bu açılış başlangıç oldu ileri zamanlarda temel atma törenlerine, açılışlara katılmak üzere Sultanbeyli'ye geleceğiz, bu vesileyle parkın açılışın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA