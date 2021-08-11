Aşı olmayanlara kısıtlama yolda! Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası ilk işareti verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada uzun süredir konuşulan "Aşısızlara kısıtlama gelecek" söylentileriyle ilgili ilk işareti verdi. Yüz yüze eğitimin yapılacağını açıklayan Koca, "Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmak kural haline gelmeli. Aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Bu kural özellikle öğrenci velileri için zorunlu olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.30'da toplanan ve yaklaşık 3 saat boyunca devam eden Bilim Kurulu toplantısının ardından video konferans yöntemiyle açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, açıklamasında aşılama çalışmalarında en çok merak edilen detaylar arasında yer alan 'kısıtlamalar' konusunda da işaretler verdi. Koca, aşı yaptırmayan kişilerin hasta olmadıklarını kanıtlamak amacıyla düzenli şekilde PCR testine tabii tutulacağını ve bu durumun özellikle öğrenci ile velileri için zorunlu olacağını söyledi. Koca'nın bu açıklamaları 'aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar geliyor' yönündeki yorumları da güçlendirdi.

"DÜZENLİ OLARAK KONTROL ETTİRMEK ZORUNDA OLACAKLAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM OLMAZSA OLMAZIMIZDIR"

Tekrar ifade etmek istiyorum yüz yüze eğitim olmazsa olmazımızdır. Çünkü artık aşı var. Aşı iş ve eğitim hayatı için artık bir teşvik ve tercih değil toplumsal bir ödevdir.

Bildiğiniz gibi çok başarılı bir aşı programı yürütüyoruz. Ancak halen istediğimiz seviyede değiliz. Toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. En az iki doz aşı olmadan bağışıklık elde edilemiyor. En az iki doz aşı olmamış kimse kendisini aşı olmuş zannetmemeli. Bu konuda çok önemli bir bilimsel çalışmayı tamamladık. Bugün önde gelen bilimsel bir dergide yayınlanması için girişimimizi de yaptık. Sonuçlarını hem siz değerli vatandaşlarımızla hem de dünya kamuoyu ile paylaşacağız.