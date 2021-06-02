Aşı olanlardan PCR testi istenmeyecek
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Aşı olanlardan PCR testi istenmeyecek

Aşı olanlardan PCR testi istenmeyecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında güncellenen seyahat kuralları çerçevesinde, havayoluyla ABD, Almanya, Fransa, Azerbaycan, Rusya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 146 ülkeden gelen yolculardan, yurda girişte aşı olduğuna dair belge gösterenlere PCR testi zorunluluğu kalktı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında güncellenen seyahat kuralları çerçevesinde, havayoluyla  ABD, Almanya, Fransa, Azerbaycan, Rusya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 146 ülkeden gelen yolculardan, yurda girişte aşı olduğuna dair belge gösterenlere PCR testi zorunluluğu kalktı.

1 Haziran itibariyle yeni seyahat kurallarının açıklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 'Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosu'nu yeniledi. Yeni tabloya göre belirlenen 146 ülkeden Türkiye'ye gelen yolculardan, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırdığı veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden negatif sonuçlu PCR testi raporu istenmeyecek. Bu yolculara karantina tedbiri de uygulanmayacak.

Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda ise, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek. Ancak Türkiye'den yurt dışına seyahat edecek yolcular, gidecekleri ülkelerin salgın tedbirleri kapsamında uygulanan kuralları yerine getirecek.ESNEKLİK GETİRİLEN 146 ÜLKE

ABD, Almanya, Andora, Angola, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Belçika, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Bostvana, Brunei Darusselam, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Butan, Cabo Verde, Cibuti, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Ekvator, Ekvator Ginesi, El Salvador, Endonezya, Eritre, Estonya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gabon, Gana, Gine, Gine Bissau, Grenada, Guatemala, Guyana, Güney Kore, Güney Sudan, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan, Hollanda, Honduras, Hong Kong (Çin), Irak, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, KKTC, Kolombiya, Komorlar Birliği, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosova, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Küba, Laos, Letonya, Liberya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Madagaskar, Malavi, Maldivler, Malezya, Mali, Malta, Mauritius, Meksika, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nijer, Nijerya, Nikaragua, Norveç, Özbekistan, Panama, Polonya, Portekiz, Romanya, Ruanda, Rusya, Sao Tome, Senegal, Seyşeller, Sırbistan, Sierra Leone, Slovakya, Slovenya, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Togo, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vatikan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yunanistan, Zambiya ve Zimbabve.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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