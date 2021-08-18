Asi Nehri'ndeki katı atık ve su sümbülleri temizleniyor
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Asi Nehri'ndeki katı atık ve su sümbülleri temizleniyor

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - Haberler | Yerel

- Asi Nehri'ndeki katı atık ve su sümbülleri temizleniyor Hatay Büyükşehir Belediyesi, Asi Nehri'nde ki katı atık ve su sümbüllerini tekneler ile temizlemeye başladı.

- Asi Nehri'ndeki katı atık ve su sümbülleri temizleniyor

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi, Asi Nehri'nde ki katı atık ve su sümbüllerini tekneler ile temizlemeye başladı. Asi Nehri'ndeki temizliğin 15 Aralık'a kadar süreceğini belirtildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 98 kilometresi Hatay sınırlarında olan, Altınözü, Antakya, Defne ilçelerinden geçtikten sonra Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde temizlik çalışmalarının kapsamını genişletti.

Temizlik çalışmaları ile ilgili bilgi veren HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri, dünyanın beşinci Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin ise ilk ve en büyük membranlı Küçükdalyan-Narlıca Atık Su Arıtma Tesisi ile Asi'nin atık sulardan arındırıldığını hatırlattı.

Sistem ile atık suların yarattığı su kirliliğinin önüne geçildiğini belirten yetkililer, çevre ve doğal kaynakların korunması ve su kalitesinin iyileştirilmesi için tüm güçleri ile çalıştıklarını belirtti.

Asi Nehri'nin bir bölümündeki suların tarım sulamasında kullanıldığını kaydeden HBB yetkilileri ekosistemin sürdürülebilirliği ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi amacıyla nehrin şehir merkezinde kalan kısımlarında yüzeyde biriken atıkları düzenli olarak tekne ile temizlediklerini anlattı.

Yetkililer açıklamasında, "Suriye'de yaşanan savaş sonrası göç dalgası ile nüfus artışı yaşanması, nehri besleyen kolların yazın tarımsal sulamada kullanılması ve yağışların yeterli olmaması nedeniyle Asi Nehri'ne gelen su miktarında azalma oldu. Çöp ve benzeri atıklarla nehirde kirlilik oluştu. Asi Nehri, gübre kullanımından ötürü azot ve fosfor gibi organik maddelerce zenginleşmektedir. Su ortamında durgun ve yavaş akan sularda artış gösteren, menşei Güney Amerika olan su sümbülleri yaşadığı ortamda işgalci ve çok hızlı çoğalan bir tür olduğundan, toplanmadığında nehir su sümbülü ile kaplanmaktadır" dedi.

Yetkililer Asi Nehri'nde katı atıkların ve su sümbüllerinin toplanması için başlattığı temizlik çalışmalarının aralık ayı sonuna kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Asi Nehri'ndeki katı atık ve su sümbülleri temizleniyor
Asi Nehri'ndeki katı atık ve su sümbülleri temizleniyor
Asi Nehri'ndeki katı atık ve su sümbülleri temizleniyor
Asi Nehri'ndeki katı atık ve su sümbülleri temizleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan

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