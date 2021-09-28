Aşı kartı zorunlu mu? Covid-19 aşı kartı nedir? Biontech / Sinovac aşı kartı nasıl alınır? Aşı kartı nasıl oluşturulur? - Haberler
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Aşı kartı zorunlu mu? Covid-19 aşı kartı nedir? Biontech / Sinovac aşı kartı nasıl alınır? Aşı kartı nasıl oluşturulur?

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Aşı kartı zorunlu mu? Covid-19 aşı kartı nedir? Biontech / Sinovac aşı kartı nasıl alınır? Aşı kartı nasıl oluşturulur?

Çift doz aşı olmayanlara yönelik resmi kurum ve kuruluşların kısıtlama kararı almasının ardından milyonlarca aşı olan vatandaş Aşı kartı zorunlu mu? Covid-19 aşı kartı nedir? Aşı kartı nasıl alınır? Aşı kartı nasıl oluşturulur? sorularına cevap arıyor. Detaylar haberimizde...

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle çift doz aşısını olmayanlara yönelik bir takım kısıtlama kararları ile birlikte birçok resmi kurum ve kuruluş da çift doz aşı şartı koşmuş, aşı olmayanların ise PCR testi yaptırmalarını istemiştir. Biontech veya Sinovac aşısını olanlar ise Aşı kartı zorunlu mu? Covid-19 aşı kartı nedir? Biontech/ Sinovac aşı kartı nasıl alınır? Aşı kartı nasıl oluşturulur? sorularını araştırmaktadır?

Yapılan toplantılarda uzmanların, HES kodu zorunluluğu olan her yere, aşı kartı zorunluluğu getirilmesini istediği öğrenildi. Lokantalar, kafeler ve AVM'ler dahil olmak üzere kapalı mekanlar için bu şartın uygulanması talep ediliyor. Uzmanlar, büyük şehirlere dönüşün tamamlandığını, üniversitelerin de açılmasıyla, ardışık vaka etkisinin Ekim 15'de görüleceğini belirtiyorlar. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

COVID-19 aşı kartı, COVID-19 aşısı olanlara verilen, aşıların yapıldığı tarihler ve aşının markası gibi bilgileri gösteren bir karttır. Ülkeye bağlı olarak, okul veya işyeri gibi bazı kurumlar tarafından, veya yurt dışı seyahatleri için istenebilecek belgedir.

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre;Türkiye'de COVID-19 aşılama çalışmaları 13 Ocak'ta başlamıştı. O tarihten beri vatandaşlar, e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayıp MHRS'nin tüm kanalları üzerinden diledikleri hastane ya da aile hekimine randevularını alıp aşılarını olabiliyor. Ardından da aşı bilgilerine hem e-Nabız hesaplarından hem de Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişebiliyor. Uygulamalara yeni eklenen özellikle artık aşı kimliklerini de e-Nabız ve Hayat Eve Sığar hesaplarından oluşturmaya başladılar.

2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden "COVID-19 Aşı Durumu" menüsüne, ardından "COVID-19 Aşı Kartı" sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise "COVID-19 Aşı Bilgilerim" menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor. Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Aşı kartı zorunlu mu? Covid-19 aşı kartı nedir? Biontech / Sinovac aşı kartı nasıl alınır? Aşı kartı nasıl oluşturulur? - Haberler
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