Aşı karşıtları mitingde Bill Gates'i hedef aldı: Allah seni kahretsin Bill Gates

Türkiye'de koronavirüs aşılamaları tam gaz devam ederken, aşı olmak istemeyen ve bunu yüksek sesle dile getiren bir grup, İstanbul Valiliği'nin izniyle Maltepe'de mitingi düzenledi. Mitingin hayli kalabalık olması dikkat çekti.

MASKE DE TAKMADILAR

Miting Alanı'nda toplanan kişilerin maske takmadığı görüldü. Kalabalıktan bir kişinin "Yeni normalin canı cehenneme" diye bağırdığı görüldü.

BİLL GATES'İ HEDEF ALDILAR

Aşı karşıtlarını düzenlediği mitingde hedeftekilerden biri de aşı şirketlerine yatırım yapan ünlü iş insanı Bill Gates oldu. Gates'e seslenen bir aşı karşıtı, " Allah seni kahretsin Bill Gates, sen de yargılanacaksın" ifadelerini kullandı.

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