Aşı karşıtları mitingde Bill Gates'i hedef aldı: Allah seni kahretsin Bill Gates - Haberler
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Aşı karşıtları mitingde Bill Gates'i hedef aldı: Allah seni kahretsin Bill Gates

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Sağlık
Aşı karşıtları mitingde Bill Gates'i hedef aldı: Allah seni kahretsin Bill Gates

Aşı karşıtları bugün İstanbul Maltepe'de miting düzenledi. Aşı karşıtlarının mitinginde bir vatandaşın aşı çalışmalarına verdiği destekle bilinen Microsoft Kurucusu Bill Gates'e "Allah seni kahretsin Bill Gates, sen de yargılanacaksın" diye yüklendi.

Türkiye'de koronavirüs aşılamaları tam gaz devam ederken, aşı olmak istemeyen ve bunu yüksek sesle dile getiren bir grup, İstanbul Valiliği'nin izniyle Maltepe'de mitingi düzenledi. Mitingin hayli kalabalık olması dikkat çekti.

Aşı karşıtları mitingde Bill Gates'i hedef aldı: Allah seni kahretsin Bill Gates

MASKE DE TAKMADILAR

Miting Alanı'nda toplanan kişilerin maske takmadığı görüldü. Kalabalıktan bir kişinin "Yeni normalin canı cehenneme" diye bağırdığı görüldü.

Aşı karşıtları mitingde Bill Gates'i hedef aldı: Allah seni kahretsin Bill Gates

BİLL GATES'İ HEDEF ALDILAR

Aşı karşıtlarını düzenlediği mitingde hedeftekilerden biri de aşı şirketlerine yatırım yapan ünlü iş insanı Bill Gates oldu. Gates'e seslenen bir aşı karşıtı, " Allah seni kahretsin Bill Gates, sen de yargılanacaksın" ifadelerini kullandı.

Aşı karşıtları mitingde Bill Gates'i hedef aldı: Allah seni kahretsin Bill Gates

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Aşı karşıtları mitingde Bill Gates'i hedef aldı: Allah seni kahretsin Bill Gates - Haberler
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