Aşı karşıtı mitinge katılanlardan ilginç açıklamalar

Aşı karşıtlarının İstanbul'da düzenlediği miting, pandemi kurallarının da çiğnendiği görüntülere sahne oldu. Maltepe Etkinlik Alanınında düzenlenen mitingteki katılımcılardan bazıları, içeriye girişte maske zorunluluğu olmasına rağmen miting alanında maskelerini çıkardı, mesafe kurallarına da dikkat etmedi. Miting alanına girişte herkese aynı kutulardan lokum dağıtıldı. Saat 15.00 sıralarında başlayan etkinliğe katılanlar, 18.30'a doğru dağıldı. Miting alanına girişte zaman zaman ufak arbedeler yaşandı. Bir kişi aşı karşıtlarına tepki gösterdi ve tartaklanarak dışarı atılmaya çalışıldı. Katılımcılara içeriye girişte HES ya da aşı kartı kontrolü yapılmaması da dikkat çekti.

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